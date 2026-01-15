Как действовать киевлянам, если света нет более 12 часов – объяснили в ДТЭК

Длительное отсутствие электроэнергии в столице чаще всего свидетельствует о локальной аварии – ДТЭК.

В компании ДТЭК объяснили, как жителям Киева определить причину длительного отсутствия электроэнергии и куда обращаться. Сейчас в столице действуют экстренные отключения без почасовых графиков, поэтому света может не быть длительное время.

По информации энергетиков, если электроснабжение отсутствует более 12 часов, вероятно, речь идет о локальной аварии. В таком случае жителям советуют сначала проверить чат-бот или сайт ДТЭК Киевские электросети, чтобы выяснить, зафиксирована ли авария.

Если информации об аварии нет, необходимо обратиться в ЖЭК или ОСМД. В ДТЭК отмечают, что часто причина обесточивания заключается в проблемах с внутренними сетями дома, и именно балансодержатель должен их проверить и подать заявку энергетикам.

В компании также просят не звонить сразу напрямую в колл-центр. Ежедневно поступают тысячи обращений, большинство из которых связаны не с авариями, а с дефицитом электроэнергии. В то же время количество аварийных бригад ограничено.

В ДТЭК отмечают, что чем точнее определена проблема, тем быстрее энергетики могут приехать туда, где электроснабжение действительно можно и нужно восстановить немедленно.

