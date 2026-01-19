  1. В Україні

Петиція про контроль шуму через генератори у Києві не набрала достатньої кількості голосів

22:36, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автор ініціативи пропонував обмежити роботу генераторів та зобов’язати встановити шумоізоляційні системи.
Петиція про контроль шуму через генератори у Києві не набрала достатньої кількості голосів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція на сайті Київської міської ради, яка закликала посилити контроль за дотриманням підприємствами торгівлі норм санітарного та епідемічного благополуччя населення, не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціативу було подано 20 листопада 2025 року. Станом на 19 січня петиція зібрала 841 голос із необхідних 6 тисяч для розгляду.

Автор пропонував обмежити роботу генераторів та інших приладів, що створюють шум, у період з 22:00 до 8:00 у будні та вихідні. Також він закликав до зменшення рівня шуму за допомогою технічних рішень: акустична ізоляція генераторів, використання шумопоглинаючих кожухів або капсул, монтаж у окремих приміщеннях із шумоізоляційними матеріалами.

Через недостатню підтримку петиція не буде розглядатися Київрадою. Місцеві жителі можуть подавати нові ініціативи, якщо вони набирають мінімум 6 тисяч голосів на платформі петицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ петиція світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]