Петиція про контроль шуму через генератори у Києві не набрала достатньої кількості голосів

Автор ініціативи пропонував обмежити роботу генераторів та зобов’язати встановити шумоізоляційні системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція на сайті Київської міської ради, яка закликала посилити контроль за дотриманням підприємствами торгівлі норм санітарного та епідемічного благополуччя населення, не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Ініціативу було подано 20 листопада 2025 року. Станом на 19 січня петиція зібрала 841 голос із необхідних 6 тисяч для розгляду.

Автор пропонував обмежити роботу генераторів та інших приладів, що створюють шум, у період з 22:00 до 8:00 у будні та вихідні. Також він закликав до зменшення рівня шуму за допомогою технічних рішень: акустична ізоляція генераторів, використання шумопоглинаючих кожухів або капсул, монтаж у окремих приміщеннях із шумоізоляційними матеріалами.

Через недостатню підтримку петиція не буде розглядатися Київрадою. Місцеві жителі можуть подавати нові ініціативи, якщо вони набирають мінімум 6 тисяч голосів на платформі петицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.