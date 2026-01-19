  1. В Украине

Петиция о контроле шума от генераторов в Киеве не набрала достаточного количества голосов

22:36, 19 января 2026
Автор инициативы предлагал ограничить работу генераторов и обязать установить шумоизоляционные системы.
Петиция на сайте Киевского городского совета, призывавшая усилить контроль за соблюдением предприятиями торговли норм санитарного и эпидемического благополучия населения, не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Инициатива была подана 20 ноября 2025 года. По состоянию на 19 января петиция собрала 841 голос из необходимых 6 тысяч для рассмотрения.

Автор предлагал ограничить работу генераторов и других приборов, создающих шум, в период с 22:00 до 8:00 в будние и выходные дни. Также он призвал к снижению уровня шума с помощью технических решений: акустическая изоляция генераторов, использование шумопоглощающих кожухов или капсул, монтаж в отдельных помещениях с шумоизоляционными материалами.

Из-за недостаточной поддержки петиция не будет рассматриваться Киевсоветом. Местные жители могут подавать новые инициативы, если они набирают минимум 6 тысяч голосов на платформе петиций.

Киев петиция свет

