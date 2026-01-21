  1. В Україні

$4000 хабаря за службу в «тилу»: в Одесі викрили військового психолога

15:42, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на прийняття відповідного рішення посадовими особами військової частини.
$4000 хабаря за службу в «тилу»: в Одесі викрили військового психолога
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру військовому психологу у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювана вимагала від батьків військовослужбовця 4000 доларів США за сприяння у його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу. Йшлося про оформлення документів для подальшого проходження служби в одній із військових частин на території Одеси або області без направлення на передову.

Жінка запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на прийняття відповідного рішення посадовими особами військової частини.

Правоохоронці затримали її під час одержання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США за місцем проживання.

За клопотанням прокуратури психологиню взято під варту із альтернативою застави у понад 800 тис грн, яку наразі не внесено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]