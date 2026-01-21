$4000 хабаря за службу в «тилу»: в Одесі викрили військового психолога

Жінка запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на прийняття відповідного рішення посадовими особами військової частини.

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру військовому психологу у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювана вимагала від батьків військовослужбовця 4000 доларів США за сприяння у його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу. Йшлося про оформлення документів для подальшого проходження служби в одній із військових частин на території Одеси або області без направлення на передову.

Правоохоронці затримали її під час одержання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США за місцем проживання.

За клопотанням прокуратури психологиню взято під варту із альтернативою застави у понад 800 тис грн, яку наразі не внесено.

