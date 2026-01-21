  1. В Украине

$4000 взятки за службу «в тылу»: в Одессе разоблачили военного психолога

15:42, 21 января 2026
Женщина уверяла, что имеет необходимые связи и может повлиять на принятие соответствующего решения должностными лицами воинской части.
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении военному психологу в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемая требовала от родителей военнослужащего 4000 долларов США за содействие в его переводе из зоны боевых действий в тыловое подразделение. Речь шла об оформлении документов для дальнейшего прохождения службы в одной из воинских частей на территории Одессы или области без направления на передовую.

Правоохранители задержали ее во время получения второго транша неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США по месту жительства.

По ходатайству прокуратуры психолог была взята под стражу с альтернативой залога в размере более 800 тыс. грн, который на данный момент не внесен.

прокуратура взятка мобилизация

