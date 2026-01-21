  1. В Україні

У Києві відновили водопостачання, однак на верхніх поверхах можливі перебої

09:08, 21 січня 2026
Водопостачання столиці відновлено — Київводоканал.
У Києві відновили водопостачання, однак на верхніх поверхах можливі перебої
Водопостачання в Києві відновлено повністю, але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Про це повідомляє Київводоканал.

Наразі водопровідні об’єкти міста працюють в нормальному режимі.

Проте, зазначається, що на останніх поверхах багатоповерхівок може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послуга вже відновлена. Оскільки на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії.

"Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", - зазначили у Київводоканалі.

Київ Київводоканал вода

