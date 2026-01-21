В Киеве возобновили водоснабжение, однако на верхних этажах возможны перебои

Водоснабжение столицы восстановлено — Киевводоканал.

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью, но в отдельных районах сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Об этом сообщает Киевводоканал.

В настоящее время водопроводные объекты города работают в нормальном режиме.

Однако отмечается, что на последних этажах многоэтажек может отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услуга уже восстановлена. Поскольку на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

"Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - отметили в Киевводоканале.

