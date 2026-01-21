Польські фермери анонсували страйк на пункті пропуску «Долгобичув – Угринів»

Перетин кордону 23 січня буде ускладненим, українців закликають обирати альтернативні пункти пропуску.

Державна прикордонна служба України повідомила, що 23 січня польські фермери планують провести страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів».

«За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів». Блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом», – зазначили в ДПСУ.

Загалом акція протесту передбачається протягом усього дня.

Українські прикордонники радять громадянам враховувати обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

