  1. В Україні

Польські фермери анонсували страйк на пункті пропуску «Долгобичув – Угринів»

19:54, 21 січня 2026
Перетин кордону 23 січня буде ускладненим, українців закликають обирати альтернативні пункти пропуску.
Державна прикордонна служба України повідомила, що 23 січня польські фермери планують провести страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів».

«За інформацією польської сторони, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів». Блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом», – зазначили в ДПСУ.

Загалом акція протесту передбачається протягом усього дня.

Українські прикордонники радять громадянам враховувати обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Польща кордон перетин кордону

