  1. В Украине

Польские фермеры анонсировали забастовку на пункте пропуска «Долгобичув – Угринов»

19:54, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пересечение границы 23 января будет затруднено, украинцев призывают выбирать альтернативные пункты пропуска.
Польские фермеры анонсировали забастовку на пункте пропуска «Долгобичув – Угринов»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 23 января польские фермеры планируют провести забастовку перед пунктом пропуска «Долгобичув – Угринов».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска «Долгобичув – Угринов». Блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с соседней стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени», – отметили в ГПСУ.

В целом акция протеста предполагается в течение всего дня.

Украинские пограничники советуют гражданам учитывать обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]