Польские фермеры анонсировали забастовку на пункте пропуска «Долгобичув – Угринов»

Пересечение границы 23 января будет затруднено, украинцев призывают выбирать альтернативные пункты пропуска.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 23 января польские фермеры планируют провести забастовку перед пунктом пропуска «Долгобичув – Угринов».

«По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска «Долгобичув – Угринов». Блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с соседней стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени», – отметили в ГПСУ.

В целом акция протеста предполагается в течение всего дня.

Украинские пограничники советуют гражданам учитывать обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

