Укрзалізниця з 22 січня запровадила новий графік: змінено рух 200+ поїздів

22:00, 22 січня 2026
Пасажирам варто перевірити квитки: з 22 січня змінено графік понад 200 поїздів.
В «Укрзалізниці» повідомили про запровадження оновленого графіка руху поїздів, який набирає чинності з ночі 22 січня. За зміненим розкладом тепер курсуватимуть 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотня регіональних і приміських маршрутів.

В Укрзалізниця пояснили, що новий графік було розроблено у рекордні строки з метою подолання масових затримок, спричинених обстрілами, об’їздами пошкоджених ділянок та рухом поїздів під резервними тепловозами в знеструмлених регіонах. У зв’язку з цим залізничники скоригували окремі маршрути та тривалість рейсів, зробивши акцент на безпеці й пунктуальності перевезень.

Пасажирів окремо попереджають про зміну часу відправлення двох міжнародних поїздів. Зокрема, поїзд №9 Київ — Будапешт вирушатиме о 09:43 замість 11:05, а поїзд №749 Київ — Відень — о 12:33 замість 13:05.

В «Укрзалізниці» наголошують, що в квитках, придбаних після 8 січня, уже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирам, які купували квитки через іноземних перевізників або в їхніх касах, радять обов’язково звірити актуальний розклад на офіційних ресурсах компанії.

Оновлену інформацію про графік руху конкретного поїзда можна перевірити в мобільному застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також на інформаційних табло на вокзалах.

