  1. В Украине

Укрзализныця с 22 января ввела новый график: изменено движение более 200 поездов

22:00, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пассажирам стоит проверить билеты: с 22 января изменен график более 200 поездов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В « Укрзализныце» сообщили о введении обновленного графика движения поездов, который вступает в силу с ночи 22 января. По измененному расписанию теперь будут курсировать 118 поездов дальнего следования, а также более сотни региональных и пригородных маршрутов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В « Укрзализныце» пояснили, что новый график был разработан в рекордные сроки с целью преодоления массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами поврежденных участков и движением поездов под резервными тепловозами в обесточенных регионах. В связи с этим железнодорожники скорректировали отдельные маршруты и продолжительность рейсов, сделав акцент на безопасности и пунктуальности перевозок.

Пассажиров отдельно предупреждают об изменении времени отправления двух международных поездов. В частности, поезд №9 Киев — Будапешт будет отправляться в 09:43 вместо 11:05, а поезд №749 Киев — Вена — в 12:33 вместо 13:05.

В « Укрзализныце» подчеркивают, что в билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажирам, которые покупали билеты через иностранных перевозчиков или в их кассах, советуют обязательно сверить актуальное расписание на официальных ресурсах компании.

Обновленную информацию о графике движения конкретного поезда можно проверить в мобильном приложении и на сайте « Укрзализныци», а также на информационных табло на вокзалах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]