Укрзализныця с 22 января ввела новый график: изменено движение более 200 поездов

Пассажирам стоит проверить билеты: с 22 января изменен график более 200 поездов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В « Укрзализныце» сообщили о введении обновленного графика движения поездов, который вступает в силу с ночи 22 января. По измененному расписанию теперь будут курсировать 118 поездов дальнего следования, а также более сотни региональных и пригородных маршрутов.

В « Укрзализныце» пояснили, что новый график был разработан в рекордные сроки с целью преодоления массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами поврежденных участков и движением поездов под резервными тепловозами в обесточенных регионах. В связи с этим железнодорожники скорректировали отдельные маршруты и продолжительность рейсов, сделав акцент на безопасности и пунктуальности перевозок.

Пассажиров отдельно предупреждают об изменении времени отправления двух международных поездов. В частности, поезд №9 Киев — Будапешт будет отправляться в 09:43 вместо 11:05, а поезд №749 Киев — Вена — в 12:33 вместо 13:05.

В « Укрзализныце» подчеркивают, что в билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажирам, которые покупали билеты через иностранных перевозчиков или в их кассах, советуют обязательно сверить актуальное расписание на официальных ресурсах компании.

Обновленную информацию о графике движения конкретного поезда можно проверить в мобильном приложении и на сайте « Укрзализныци», а также на информационных табло на вокзалах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.