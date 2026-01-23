Оновлення документації з охорони праці: коли і навіщо це потрібно

Оновлення документації з охорони праці є важливою складовою забезпечення безпеки працівників та відповідності підприємства вимогам чинного законодавства.

Пенсійний фонд пояснює, чи обов’язково оновлювати документи з охорони праці.

Зазначається, що згідно із Законом «Про охорону праці» №2694-XII від 14 жовтня 1992 року, роботодавець зобов’язаний розробляти та затверджувати внутрішні нормативні документи з охорони праці, які застосовуються на підприємстві.

Опрацювання, затвердження та перегляд нормативних актів здійснюється відповідно до Порядку опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 №132 (НПАОП 0.00-6.03-93).

Згідно з пунктом 2.11 НПАОП 0.00-6.03-93, строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати строку перегляду нормативно-правового акта з охорони праці, на підставі якого він опрацьовується.

Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, в редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 №526 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Розділ VI НПАОП 0.00-4.15-98 визначає, що перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно- правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки.

Інструкції переглядаються до настання строків у разі:

зміни законодавства України про працю та охорону праці;

набрання чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції.

У разі зміни технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо інструкція переглядається до впровадження зазначених змін.

Накази з охорони праці (про затвердження інструкцій з охорони праці, призначення відповідальних осіб за технічний стан обладнання, за електрогосподарство, газове господарство тощо) оновлюються у разі необхідності внесення до них змін.

