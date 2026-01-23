  1. В Україні

Оновлення документації з охорони праці: коли і навіщо це потрібно

18:24, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оновлення документації з охорони праці є важливою складовою забезпечення безпеки працівників та відповідності підприємства вимогам чинного законодавства.
Оновлення документації з охорони праці: коли і навіщо це потрібно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд пояснює, чи обов’язково оновлювати документи з охорони праці. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що згідно із Законом «Про охорону праці» №2694-XII від 14 жовтня 1992 року, роботодавець зобов’язаний розробляти та затверджувати внутрішні нормативні документи з охорони праці, які застосовуються на підприємстві.

Опрацювання, затвердження та перегляд нормативних актів здійснюється відповідно до Порядку опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 №132 (НПАОП 0.00-6.03-93).

Згідно з пунктом 2.11 НПАОП 0.00-6.03-93, строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати строку перегляду нормативно-правового акта з охорони праці, на підставі якого він опрацьовується.

Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, в редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 №526 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Розділ VI НПАОП 0.00-4.15-98 визначає, що перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно- правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки.

Інструкції переглядаються до настання строків у разі:

  • зміни законодавства України про працю та охорону праці;
  • набрання чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;
  • аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції.

У разі зміни технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо інструкція переглядається до впровадження зазначених змін.

Накази з охорони праці (про затвердження інструкцій з охорони праці, призначення відповідальних осіб за технічний стан обладнання, за електрогосподарство, газове господарство тощо) оновлюються у разі необхідності внесення до них змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]