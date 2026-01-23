Обновление документации по охране труда: когда и зачем это нужно

Обновление документации по охране труда является важной составляющей обеспечения безопасности работников и соответствия предприятия требованиям действующего законодательства.

Пенсионный фонд разъясняет, обязательно ли обновлять документы по охране труда.

Отмечается, что согласно Закону Украины «Об охране труда» №2694-XII от 14 октября 1992 года работодатель обязан разрабатывать и утверждать внутренние нормативные документы по охране труда, которые применяются на предприятии.

Разработка, утверждение и пересмотр нормативных актов осуществляются в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативных актов по охране труда, действующих на предприятии, утверждённым приказом Госнадзорохрантруда от 21.12.1993 №132 (НПАОП 0.00-6.03-93).

Согласно пункту 2.11 НПАОП 0.00-6.03-93, срок пересмотра нормативного акта по охране труда, устанавливаемый работодателем, не может превышать срок пересмотра нормативно-правового акта по охране труда, на основании которого он разработан.

Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с Положением о разработке инструкций по охране труда, утверждённым приказом Госнадзорохрантруда от 29.01.1998 №9, в редакции приказа Минсоцполитики от 30.03.2017 №526 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Раздел VI НПАОП 0.00-4.15-98 определяет, что пересмотр инструкций проводится в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами по охране труда, на основе которых они разработаны, но не реже одного раза в 5 лет, а для работ с повышенной опасностью или там, где есть необходимость в профессиональном отборе, — не реже одного раза в 3 года.

Инструкции пересматриваются досрочно в случае:

изменения законодательства Украины о труде и охране труда;

вступления в силу новых или пересмотренных нормативно-правовых актов по охране труда;

аварийной ситуации или несчастного случая, которые повлекли необходимость пересмотра (изменения) инструкции.

В случае изменения технологического процесса или условий труда, внедрения новых технологий, новых видов оборудования, машин, механизмов, материалов, аппаратуры, устройств, инструментов и видов энергии и т. п. инструкция пересматривается до внедрения указанных изменений.

Приказы по охране труда (об утверждении инструкций по охране труда, назначении ответственных лиц за техническое состояние оборудования, за электрохозяйство, газовое хозяйство и т. п.) обновляются в случае необходимости внесения в них изменений.

