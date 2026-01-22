Кабмін вніс зміни до постанови щодо відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу

Уряд уточним, що необхідність використання адвокатом власного транспортного засобу виникає за відсутності прямого сполучення транспортом загального користування, а також з інших поважних причин.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 17.09.2014 № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уточнено, що необхідність використання адвокатом власного транспортного засобу виникає за відсутності прямого сполучення транспортом загального користування, а також з інших поважних причин, та визначено, що адвокат письмово обґрунтовує таку необхідність і надає відповідні підтвердні документи.

Передбачено, що подання адвокатом складеного ним акта до відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги здійснюється після завершення надання адвокатом правничої допомоги за дорученням центру, а у разі, коли Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, передбачено обчислення розміру винагороди адвоката за надання правничої допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, - після завершення такої стадії.

Виключено з Методики норму, що передбачає можливість застосування коефіцієнта Кзвіт рівним 1 у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Викладено у новій редакції таблицю 8 «Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів)» Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Доповнено Методику новим пунктом, що передбачає формулу, за якою розраховується розмір винагороди адвоката за надання правничої допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», у випадку представництва у суді з процесуальних питань, повʼязаних з виконанням судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) та судовим контролем за виконанням судових рішень.

Доповнено пункт 8 Методики приміткою, якою передбачено, що, у разі коли під час надання правничої допомоги за зверненням осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, відсутні відкриті судові провадження, в яких адвокат здійснює представництво, та відсутні підготовлені та подані до суду документи процесуального характеру, кількість днів Кднів1, Кднів2 та Кднів3 приймається рівними 2 тощо.

