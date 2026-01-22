  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до постанови щодо відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу

15:44, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд уточним, що необхідність використання адвокатом власного транспортного засобу виникає за відсутності прямого сполучення транспортом загального користування, а також з інших поважних причин.
Кабмін вніс зміни до постанови щодо відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 17.09.2014 № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу».  Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Уточнено, що необхідність використання адвокатом власного транспортного засобу виникає за відсутності прямого сполучення транспортом загального користування, а також з інших поважних причин, та визначено, що адвокат письмово обґрунтовує таку необхідність і надає відповідні підтвердні документи.

Передбачено, що подання адвокатом складеного ним акта до відповідного центру з надання безоплатної правничої допомоги здійснюється після завершення надання адвокатом правничої допомоги за дорученням центру, а у разі, коли Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, передбачено обчислення розміру винагороди адвоката за надання правничої допомоги на окремій стадії провадження чи процесу, - після завершення такої стадії.

Виключено з Методики норму, що передбачає можливість застосування коефіцієнта Кзвіт  рівним 1 у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Викладено у новій редакції таблицю 8 «Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів)» Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Доповнено Методику новим пунктом, що передбачає формулу, за якою розраховується розмір винагороди адвоката за надання правничої допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», у випадку представництва у суді з процесуальних питань, повʼязаних з виконанням судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) та судовим контролем за виконанням судових рішень.

Доповнено пункт 8 Методики приміткою, якою передбачено, що, у разі коли під час надання правничої допомоги за зверненням осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, відсутні відкриті судові провадження, в яких адвокат здійснює представництво, та відсутні підготовлені та подані до суду документи процесуального характеру, кількість днів Кднів1, Кднів2 та Кднів3 приймається рівними 2 тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]