Кабмин внес изменения в постановление о возмещении расходов адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь

15:44, 22 января 2026
Правительство уточнило, что необходимость использования адвокатом собственного транспортного средства возникает при отсутствии прямого сообщения транспортом общего пользования, а также по другим уважительным причинам.
Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 17.09.2014 № 465 «Вопросы оплаты услуг и возмещения расходов адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уточнено, что необходимость использования адвокатом собственного транспортного средства возникает при отсутствии прямого сообщения транспортом общего пользования, а также по другим уважительным причинам, и определено, что адвокат письменно обосновывает такую необходимость и предоставляет соответствующие подтверждающие документы.

Предусмотрено, что подача адвокатом составленного им акта в соответствующий центр по оказанию бесплатной правовой помощи осуществляется после завершения предоставления адвокатом правовой помощи по поручению центра, а в случае, когда Методикой исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь, предусмотрено исчисление размера вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи на отдельной стадии производства или процесса, — после завершения такой стадии.

Исключена из Методики норма, предусматривающая возможность применения коэффициента Котчет, равного 1, в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены. Таблица 8 «Значения коэффициента сложности уголовного производства по количеству подозреваемых, обвиняемых в уголовном производстве (Ксоуч)» Методики исчисления размера вознаграждения адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь, изложена в новой редакции.

Методика дополнена новым пунктом, предусматривающим формулу, по которой рассчитывается размер вознаграждения адвоката за оказание правовой помощи, предусмотренной пунктом 2 части второй статьи 13 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», в случае представительства в суде по процессуальным вопросам, связанным с исполнением судебных решений, решений других органов (должностных лиц) и судебным контролем за исполнением судебных решений.

Пункт 8 Методики дополнен примечанием, которым предусмотрено, что в случае, когда при оказании правовой помощи по обращениям лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишения свободы на определенный срок, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих либо ограничения свободы, отсутствуют открытые судебные производства, в которых адвокат осуществляет представительство, и отсутствуют подготовленные и поданные в суд документы процессуального характера, количество дней Кдней1, Кдней2 и Кдней3 принимается равным 2 и т. п.

