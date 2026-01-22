Трамп розглядає можливість запровадження безмитної зони з Україною, — Стів Віткофф

За його словами, це може сприяти масовому розвитку промисловості в регіоні.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у Вашингтоні розглядають можливість запровадження безмитного режиму торгівлі з Україною. Про це він заявив під час дискусії на форумі у Давосі.

"Президент говорив про безмитну зону для України. Думаю, це могло б кардинально змінити ситуацію", — зазначив Віткофф.

За його словами, така модель дала б змогу бізнесу розміщувати виробництва в Україні та отримувати конкурентну перевагу на американському ринку завдяки відсутності мит.

Віткофф також припустив, що у разі реалізації цієї ідеї в Україну могли б масово переміщуватися промислові підприємства.

"Уявіть, що ви можете обігнати конкурентів, бо не сплачуєте мита під час постачання товарів до США", — сказав він.

