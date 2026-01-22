Трамп рассматривает возможность введения беспошлинной зоны с Украиной, — Стив Уиткофф
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения беспошлинного режима торговли с Украиной. Об этом он заявил в ходе дискуссии на форуме в Давосе.
"Президент говорил о беспошлинной зоне для Украины. Думаю, это могло бы кардинально изменить ситуацию", - отметил Уиткофф.
По его словам, такая модель позволила бизнесу размещать производства в Украине и получать конкурентное преимущество на американском рынке благодаря отсутствию пошлин.
Уиткофф также предположил, что при реализации этой идеи в Украину могли бы массово перемещаться промышленные предприятия.
"Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины при поставке товаров в США", — сказал он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.