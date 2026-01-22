Трамп рассматривает возможность введения беспошлинной зоны с Украиной, — Стив Уиткофф

По его словам, это может способствовать массовому развитию индустрии в регионе.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения беспошлинного режима торговли с Украиной. Об этом он заявил в ходе дискуссии на форуме в Давосе.

"Президент говорил о беспошлинной зоне для Украины. Думаю, это могло бы кардинально изменить ситуацию", - отметил Уиткофф.

По его словам, такая модель позволила бизнесу размещать производства в Украине и получать конкурентное преимущество на американском рынке благодаря отсутствию пошлин.

Уиткофф также предположил, что при реализации этой идеи в Украину могли бы массово перемещаться промышленные предприятия.

"Представьте, что вы можете обогнать конкурентов, потому что не платите пошлины при поставке товаров в США", — сказал он.

