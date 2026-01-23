  1. В Україні

У військових вишах України зросла кількість дівчат-вступників

20:44, 23 січня 2026
За підсумками вступної кампанії 2025 року жінки становлять 22,5% від загальної кількості зарахованих курсантів.
У військових вишах України зросла кількість дівчат-вступників
У військових закладах вищої освіти України фіксують зростання кількості дівчат серед вступників. Про це повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України полковник Максим Кас’яненко в інтерв'ю АрміяInform.

«За результатами вступної кампанії 2025 року співвідношення здобувачів освіти жіночої статі, яких зараховано до військових навчальних закладів, становить — 22,5% від загальної кількості вступників. У порівнянні з результатами вступної кампанії 2024 року приріст кількості здобувачів освіти жіночої статі — 3,5%», – повідомив полковник.

У Міністерстві оборони зазначають, що така динаміка свідчить про зростання інтересу дівчат до військової освіти та подальшої професійної служби у Збройних силах України.

Полковник Максим Кас’яненко також повідомив, що збільшення кількості жінок серед курсантів військових закладів вищої освіти простежується за підсумками вступних кампаній останніх років.

військові навчання університет освіта

