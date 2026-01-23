В военных вузах Украины выросло количество девушек-абитуриентов

По итогам вступительной кампании 2025 года женщины составляют 22,5% от общего количества зачисленных курсантов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В военных высших учебных заведениях Украины фиксируют рост количества девушек среди абитуриентов. Об этом сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины полковник Максим Касьяненко в интервью АрмияInform.

«По результатам вступительной кампании 2025 года соотношение соискателей образования женского пола, зачисленных в военные учебные заведения, составляет — 22,5% от общего количества абитуриентов. По сравнению с результатами вступительной кампании 2024 года прирост количества соискателей образования женского пола — 3,5%», — сообщил полковник.

В Министерстве обороны отмечают, что такая динамика свидетельствует о росте интереса девушек к военному образованию и дальнейшей профессиональной службе в Вооруженных силах Украины.

Полковник Максим Касьяненко также сообщил, что увеличение количества женщин среди курсантов военных высших учебных заведений прослеживается по итогам вступительных кампаний последних лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.