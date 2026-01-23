Розвиток ринку оренди житла визначено одним із ключових напрямів житлової реформи — Мінрозвитку

Розвиток і реформування ринку оренди житла стали предметом обговорення за участю представників органів влади та міжнародних партнерів у межах підготовки житлової реформи.

фото: Мінрозвитку

Розвиток і реформування ринку оренди житла стали головною темою засідання Секторальної робочої групи «Житло», ініційованого Міністерством розвитку громад та територій України. У зустрічі взяли участь понад 50 представників Уряду та Верховної Ради, міжнародних фінансових інституцій, міжнародних організацій і партнерів, які працюють над розв’язанням житлових питань в Україні. Співголовами робочої групи є заступниця Міністра Наталія Козловська та операційний менеджер Світового банку Кевін Томлінсон. Про це розповіли у Мінрозвитку.

Обговорення відбулося на тлі ухвалення парламентом законопроєкту «Про основні засади житлової політики» та в рамках підготовки Державної стратегії житлової політики. Саме розвиток сфери оренди визначено одним із ключових напрямів житлової реформи — як у ринковому, так і в соціальному вимірі.

«Без ринку оренди житла, як системного інструменту, неможливо говорити ні про соціальну підтримку, ні про стійкий розвиток житлової сфери загалом. Детінізація ринку можлива лише за умови зміни правил гри: зрозумілого й справедливого оподаткування, простих і захищених договорів оренди, чіткого балансу прав та відповідальності орендодавців і орендарів. В розумні терміни маємо визначити спільно з міжнародними партнерами, які саме інструменти можуть реально працювати в українських умовах. Не кожна модель, успішна в країнах ЄС, буде ефективною для України. У фокусі конкретні рішення, що можна змінити на рівні державної політики, які підходи доцільно пілотувати, а де потрібна міжвідомча координація», - підкреслила заступниця Міністра Наталія Козловська.

Під час засідання Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Групи Світового банку анонсувала запуск прикладного дослідження ринку орендного житла. Його мета — напрацювання практичних рішень, які можна буде безпосередньо застосувати в українських реаліях. Дослідження охопить питання оподаткування, реєстрації договорів, балансу прав і обов’язків орендодавців та орендарів, а також стимулів, які реально працюватимуть на практиці. Результати планують інтегрувати в підготовку Державної стратегії житлової політики та у профільне законодавство.

Сьогодні значна частина орендних відносин в Україні перебуває в тіні. Серед причин - відсутність зрозумілої, зручної та справедливої моделі ринку оренди житла, яка була б вигідною і державі, і власникам житла, і орендарям.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 2,5 тисячі громадян задекларували доходи від здачі житла в оренду. Для країни, де оренда стала одним зі способів вирішення житлового питання для мільйонів українців, ця цифра свідчить про глибоку структурну проблему.

У центрі дискусії були регуляторні, податкові та інституційні бар’єри, які стримують розвиток орендних відносин, зокрема:

високий рівень податкового навантаження (18% ПДФО + 5% військового збору),

складність та незрозумілість механізмів реєстрації договорів оренди,

невизначеність ролей і відповідальності орендарів та орендодавців,

відсутність чіткого законодавчого регулювання рієлторської діяльності.

Окремо, наголошувалося, що без чітких правил держава не може ані прогнозувати надходження до бюджету, ані вибудовувати сталу житлову політику. Особливо гостро це проявляється у механізмах субсидіювання оренди для вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

У Мінрозвитку зазначають, що сьогодні ринок оренди житла стосується не лише економіки, а й безпеки людей: захисту від незаконних виселень, справедливих цін, швидкого вирішення спорів та доступу до житла для вразливих груп.

Як можливі рішення розглядається європейський досвід — зокрема, регулювання орендних цін за ринковими параметрами (Німеччина), спеціалізовані суди для орендних спорів (Швеція), типові договори оренди та податкові стимули для орендного житла в окремих регіонах. У підсумку ці підходи мають забезпечити збалансовану реформу ринку та посилити інструменти державної житлової політики.

