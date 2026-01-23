  1. В Україні

Розвиток ринку оренди житла визначено одним із ключових напрямів житлової реформи — Мінрозвитку

17:25, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Розвиток і реформування ринку оренди житла стали предметом обговорення за участю представників органів влади та міжнародних партнерів у межах підготовки житлової реформи.
Розвиток ринку оренди житла визначено одним із ключових напрямів житлової реформи — Мінрозвитку
фото: Мінрозвитку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розвиток і реформування ринку оренди житла стали головною темою засідання Секторальної робочої групи «Житло», ініційованого Міністерством розвитку громад та територій України. У зустрічі взяли участь понад 50 представників Уряду та Верховної Ради, міжнародних фінансових інституцій, міжнародних організацій і партнерів, які працюють над розв’язанням житлових питань в Україні. Співголовами робочої групи є заступниця Міністра Наталія Козловська та операційний менеджер Світового банку Кевін Томлінсон. Про це розповіли у Мінрозвитку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обговорення відбулося на тлі ухвалення парламентом законопроєкту «Про основні засади житлової політики» та в рамках підготовки Державної стратегії житлової політики. Саме розвиток сфери оренди визначено одним із ключових напрямів житлової реформи — як у ринковому, так і в соціальному вимірі.

«Без ринку оренди житла, як системного інструменту, неможливо говорити ні про соціальну підтримку, ні про стійкий розвиток житлової сфери загалом. Детінізація ринку можлива лише за умови зміни правил гри: зрозумілого й справедливого оподаткування, простих і захищених договорів оренди, чіткого балансу прав та відповідальності орендодавців і орендарів. В розумні терміни маємо визначити спільно з міжнародними партнерами, які саме інструменти можуть реально працювати в українських умовах. Не кожна модель, успішна в країнах ЄС, буде ефективною для України. У фокусі конкретні рішення, що можна змінити на рівні державної політики, які підходи доцільно пілотувати, а де потрібна міжвідомча координація», -  підкреслила заступниця Міністра Наталія Козловська.

Під час засідання Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Групи Світового банку  анонсувала запуск прикладного дослідження ринку орендного житла. Його мета — напрацювання практичних рішень, які можна буде безпосередньо застосувати в українських реаліях. Дослідження охопить питання оподаткування, реєстрації договорів, балансу прав і обов’язків орендодавців та орендарів, а також стимулів, які реально працюватимуть на практиці. Результати планують інтегрувати в підготовку Державної стратегії житлової політики та у профільне законодавство.

Сьогодні значна частина орендних відносин в Україні перебуває в тіні. Серед причин -  відсутність зрозумілої, зручної та справедливої моделі ринку оренди житла, яка була б вигідною і державі, і власникам житла, і орендарям.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише близько 2,5 тисячі громадян задекларували доходи від здачі житла в оренду. Для країни, де оренда стала одним зі способів вирішення житлового питання для мільйонів українців, ця цифра свідчить про глибоку структурну проблему.

У центрі дискусії були регуляторні, податкові та інституційні бар’єри, які стримують розвиток орендних відносин, зокрема:

  • високий рівень податкового навантаження (18% ПДФО + 5% військового збору),
  • складність та незрозумілість механізмів реєстрації договорів оренди,
  • невизначеність ролей і відповідальності орендарів та орендодавців,
  • відсутність чіткого законодавчого регулювання рієлторської діяльності.

Окремо, наголошувалося, що без чітких правил держава не може ані прогнозувати надходження до бюджету, ані вибудовувати сталу житлову політику. Особливо гостро це проявляється у механізмах субсидіювання оренди для вразливих категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

У Мінрозвитку зазначають, що сьогодні ринок оренди житла стосується не лише економіки, а й безпеки людей: захисту від незаконних виселень, справедливих цін, швидкого вирішення спорів та доступу до житла для вразливих груп.

Як можливі рішення розглядається європейський досвід — зокрема, регулювання орендних цін за ринковими параметрами (Німеччина), спеціалізовані суди для орендних спорів (Швеція), типові договори оренди та податкові стимули для орендного житла в окремих регіонах. У підсумку ці підходи мають забезпечити збалансовану реформу ринку та посилити інструменти державної житлової політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

реформа оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]