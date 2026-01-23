Развитие рынка аренды жилья определено одним из ключевых направлений жилищной реформы — Минразвития

Развитие и реформирование рынка аренды жилья стали предметом обсуждения с участием представителей органов власти и международных партнеров в рамках подготовки жилищной реформы.

Развитие и реформирование рынка аренды жилья стали главной темой заседания Секторальной рабочей группы «Жильё», инициированного Министерством развития общин и территорий Украины. Встреча собрала более 50 представителей Правительства и Верховной Рады, международных финансовых институций, международных организаций и партнёров, работающих над решением жилищных вопросов в Украине. Сопредседателями рабочей группы являются заместитель Министра Наталья Козловская и операционный менеджер Всемирного банка Кевин Томлинсон. Об этом сообщили в Минразвития.

Обсуждение состоялось на фоне принятия парламентом законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» и в рамках подготовки Государственной стратегии жилищной политики. Именно развитие сферы аренды определено одним из ключевых направлений жилищной реформы — как в рыночном, так и в социальном измерении.

«Без рынка аренды жилья как системного инструмента невозможно говорить ни о социальной поддержке, ни об устойчивом развитии жилищной сферы в целом. Детенизация рынка возможна лишь при условии изменения правил игры: понятного и справедливого налогообложения, простых и защищённых договоров аренды, чёткого баланса прав и ответственности арендодателей и арендаторов. В разумные сроки мы должны совместно с международными партнёрами определить, какие именно инструменты могут реально работать в украинских условиях. Не каждая модель, успешная в странах ЕС, будет эффективной для Украины. В фокусе — конкретные решения, которые можно изменить на уровне государственной политики, какие подходы целесообразно пилотировать, а где необходима межведомственная координация», — подчеркнула заместитель Министра Наталья Козловская.

Во время заседания Международная финансовая корпорация (IFC) Группы Всемирного банка анонсировала запуск прикладного исследования рынка арендного жилья. Его цель — разработка практических решений, которые можно будет непосредственно применять в украинских реалиях. Исследование охватит вопросы налогообложения, регистрации договоров, баланса прав и обязанностей арендодателей и арендаторов, а также стимулов, которые реально будут работать на практике. Результаты планируется интегрировать в подготовку Государственной стратегии жилищной политики и профильное законодательство.

Сегодня значительная часть арендных отношений в Украине находится в тени. Среди причин — отсутствие понятной, удобной и справедливой модели рынка аренды жилья, которая была бы выгодна и государству, и собственникам жилья, и арендаторам.

По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году лишь около 2,5 тысячи граждан задекларировали доходы от сдачи жилья в аренду. Для страны, где аренда стала одним из способов решения жилищного вопроса для миллионов украинцев, эта цифра свидетельствует о глубокой структурной проблеме.

В центре дискуссии находились регуляторные, налоговые и институциональные барьеры, которые сдерживают развитие арендных отношений, в частности:

высокий уровень налоговой нагрузки (18% НДФЛ + 5% военного сбора),

сложность и непонятность механизмов регистрации договоров аренды,

неопределённость ролей и ответственности арендаторов и арендодателей,

отсутствие чёткого законодательного регулирования риелторской деятельности.

Отдельно подчёркивалось, что без чётких правил государство не может ни прогнозировать поступления в бюджет, ни выстраивать устойчивую жилищную политику. Особенно остро это проявляется в механизмах субсидирования аренды для уязвимых категорий граждан, в частности внутренне перемещённых лиц.

В Минразвития отмечают, что сегодня рынок аренды жилья касается не только экономики, но и безопасности людей: защиты от незаконных выселений, справедливых цен, быстрого разрешения споров и доступа к жилью для уязвимых групп.

В качестве возможных решений рассматривается европейский опыт — в частности, регулирование арендных цен по рыночным параметрам (Германия), специализированные суды по арендным спорам (Швеция), типовые договоры аренды и налоговые стимулы для арендного жилья в отдельных регионах. В итоге эти подходы должны обеспечить сбалансированную реформу рынка и усилить инструменты государственной жилищной политики.

