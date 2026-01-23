  1. В Україні

ФОПам виплатять до 15 тисяч гривень на енергонезалежність – Свириденко

21:01, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підприємцям передбачили одноразові виплати та пільгові кредити на енергообладнання.
ФОПам виплатять до 15 тисяч гривень на енергонезалежність – Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запровадження додаткових заходів підтримки малого і середнього бізнесу в умовах надзвичайної енергетичної ситуації, спричиненої російськими обстрілами та аварійними відключеннями електроенергії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, попри складні умови, підприємці продовжують працювати та несуть додаткові витрати. Для підтримки бізнесу Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень, який передбачає фінансову допомогу та пільгове кредитування.

Зокрема, ФОПи другої та третьої груп, які працюють у соціально важливих сферах — закладах харчування, аптеках, кав’ярнях, продуктових магазинах, пекарнях та інших закладах і послугах першої необхідності, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на забезпечення енергонезалежності. Розмір виплати становитиме від 7 500 до 15 000 гривень і залежатиме від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника.

Заявки на отримання коштів подаватимуться через портал «Дія». Після верифікації банками-партнерами Державна служба зайнятості перераховуватиме кошти отримувачам. Гроші можна буде використати на придбання та ремонт енергообладнання, закупівлю пального для генераторів і оплату послуг електропостачання.

Крім того, підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою відсотковою ставкою. Різницю в ставці компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надаватимуть майже 50 банків-партнерів програми «5-7-9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту становить до 10 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Кабінет Міністрів України кредит ФОП Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]