ФОПам виплатять до 15 тисяч гривень на енергонезалежність – Свириденко

Підприємцям передбачили одноразові виплати та пільгові кредити на енергообладнання.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запровадження додаткових заходів підтримки малого і середнього бізнесу в умовах надзвичайної енергетичної ситуації, спричиненої російськими обстрілами та аварійними відключеннями електроенергії.

За її словами, попри складні умови, підприємці продовжують працювати та несуть додаткові витрати. Для підтримки бізнесу Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень, який передбачає фінансову допомогу та пільгове кредитування.

Зокрема, ФОПи другої та третьої груп, які працюють у соціально важливих сферах — закладах харчування, аптеках, кав’ярнях, продуктових магазинах, пекарнях та інших закладах і послугах першої необхідності, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу на забезпечення енергонезалежності. Розмір виплати становитиме від 7 500 до 15 000 гривень і залежатиме від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного працівника.

Заявки на отримання коштів подаватимуться через портал «Дія». Після верифікації банками-партнерами Державна служба зайнятості перераховуватиме кошти отримувачам. Гроші можна буде використати на придбання та ремонт енергообладнання, закупівлю пального для генераторів і оплату послуг електропостачання.

Крім того, підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою відсотковою ставкою. Різницю в ставці компенсуватиме держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надаватимуть майже 50 банків-партнерів програми «5-7-9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту становить до 10 млн гривень.

