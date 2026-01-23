ФЛП выплатят до 15 тысяч гривен на энергонезависимость – Свириденко

Предпринимателям предусмотрели единовременные выплаты и льготные кредиты на энергооборудование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о введении дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях чрезвычайной энергетической ситуации, вызванной российскими обстрелами и аварийными отключениями электроэнергии.

По ее словам, несмотря на сложные условия, предприниматели продолжают работать и несут дополнительные расходы. Для поддержки бизнеса Кабинет Министров принял пакет решений, который предусматривает финансовую помощь и льготное кредитование.

В частности, ФЛП второй и третьей групп, работающие в социально важных сферах — заведениях питания, аптеках, кафе, продуктовых магазинах, пекарнях и других заведениях и услугах первой необходимости, смогут получить единовременную финансовую помощь на обеспечение энергонезависимости. Размер выплаты составит от 7 500 до 15 000 гривен и будет зависеть от количества наемных работников при условии наличия как минимум одного работника.

Заявки на получение средств будут подаваться через портал «Дія». После верификации банками-партнерами Государственная служба занятости будет перечислять средства получателям. Деньги можно будет использовать на приобретение и ремонт энергооборудования, закупку топлива для генераторов и оплату услуг электроснабжения.

Кроме того, предприятия, которые соответствуют критериям программы «5-7-9%», смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой процентной ставкой. Разница в ставке будет компенсирована государством через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты будут предоставляться почти 50 банками-партнерами программы «5-7-9» сроком до трех лет. Максимальная сумма кредита составляет до 10 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.