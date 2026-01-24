  1. В Україні

Соціальні послуги в Дії призупинилисяся на два дні – подробиці

08:27, 24 січня 2026
Через технічне оновлення будуть недоступні сервіси, пов’язані з виплатами та допомогою.
У застосунку та на порталі «Дія» 24-25 січня тимчасово не працюватимуть сервіси соціальної сфери. Про це повідомили у «Дії», пояснивши обмеження проведенням технічного оновлення в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Зазначається, що в цей період будуть недоступні наступні послуги:

  • Скасування довідки ВПО
  • Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
  • Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків
  • Консультація з усиновлення дитини
  • Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку

У застосунку «Дія» на час технічних робіт призупинять роботу сервіси «Базова соціальна допомога», «Комплексна допомога для ВПО», «Зміна адреси фактичного проживання ВПО», «Скасування довідки ВПО» та «Довідка ВПО».

У «Дії» зазначили, що після завершення технічного оновлення користувачів додатково проінформують про відновлення роботи сервісів.

Дія

