Соціальні послуги в Дії призупинилисяся на два дні – подробиці

У застосунку та на порталі «Дія» 24-25 січня тимчасово не працюватимуть сервіси соціальної сфери. Про це повідомили у «Дії», пояснивши обмеження проведенням технічного оновлення в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Зазначається, що в цей період будуть недоступні наступні послуги:

Скасування довідки ВПО

Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом

Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків

Консультація з усиновлення дитини

Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку

У застосунку «Дія» на час технічних робіт призупинять роботу сервіси «Базова соціальна допомога», «Комплексна допомога для ВПО», «Зміна адреси фактичного проживання ВПО», «Скасування довідки ВПО» та «Довідка ВПО».

У «Дії» зазначили, що після завершення технічного оновлення користувачів додатково проінформують про відновлення роботи сервісів.

