Социальные услуги в «Дії» приостановлены на два дня – подробности
В приложении и на портале «Дія» 24-25 января временно не будут работать сервисы социальной сферы. Об этом сообщили в «Дії», объяснив ограничение проведением технического обновления в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).
Отмечается, что в этот период будут недоступны следующие услуги:
- Отмена справки ВПЛ
- Опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей
- Консультация по усыновлению ребенка
- Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатуры или снятие с учета
В приложении «Дія» на время технических работ приостановят работу сервисы «Базовая социальная помощь», «Комплексная помощь для ВПЛ», «Изменение адреса фактического проживания ВПЛ», «Отмена справки ВПЛ» и «Справка ВПЛ».
В «Дії» отметили, что после завершения технического обновления пользователи будут дополнительно проинформированы о возобновлении работы сервисов.
