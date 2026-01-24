Социальные услуги в «Дії» приостановлены на два дня – подробности

Из-за технического обновления будут недоступны сервисы, связанные с выплатами и помощью.

В приложении и на портале «Дія» 24-25 января временно не будут работать сервисы социальной сферы. Об этом сообщили в «Дії», объяснив ограничение проведением технического обновления в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Отмечается, что в этот период будут недоступны следующие услуги:

Отмена справки ВПЛ

Опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом

Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом

Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей

Консультация по усыновлению ребенка

Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатуры или снятие с учета

В приложении «Дія» на время технических работ приостановят работу сервисы «Базовая социальная помощь», «Комплексная помощь для ВПЛ», «Изменение адреса фактического проживания ВПЛ», «Отмена справки ВПЛ» и «Справка ВПЛ».

В «Дії» отметили, что после завершения технического обновления пользователи будут дополнительно проинформированы о возобновлении работы сервисов.

