  1. В Україні

65-70% викладачів військових закладів мають бойовий досвід – заявили в Міноборони

10:42, 24 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Використання бойового досвіду включає аналіз застосування сучасного озброєння, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
65-70% викладачів військових закладів мають бойовий досвід – заявили в Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військові заклади вищої освіти активно використовують реальний бойовий досвід під час підготовки курсантів, повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, полковник Максим Кас’яненко в інтерв’ю АрміяInform.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, приблизно 65-70% викладачів ВВНЗ мають статус учасників бойових дій. Ротації у зону бойових дій проводяться як для виконання обов’язків, так і для збору та узагальнення даних бойового досвіду, який потім використовують у навчальному процесі.

Другий напрям – проведення семінарів, наукових конференцій та залучення ветеранів і представників бойових частин для безпосередньої передачі знань курсантам.

«Наприклад, у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка близько 5% курсантів і 80% офіцерів-викладачів та сержантів-інструкторів є учасниками бойових дій», – зазначив Кас’яненко.

За його словами, реальні бойові епізоди включають у заняття для аналізу застосування нових видів озброєння, зокрема дронів, ПТРК та засобів радіоелектронної боротьби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Міноборони навчання освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]