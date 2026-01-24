65-70% викладачів військових закладів мають бойовий досвід – заявили в Міноборони

Використання бойового досвіду включає аналіз застосування сучасного озброєння, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Військові заклади вищої освіти активно використовують реальний бойовий досвід під час підготовки курсантів, повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, полковник Максим Кас’яненко в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, приблизно 65-70% викладачів ВВНЗ мають статус учасників бойових дій. Ротації у зону бойових дій проводяться як для виконання обов’язків, так і для збору та узагальнення даних бойового досвіду, який потім використовують у навчальному процесі.

Другий напрям – проведення семінарів, наукових конференцій та залучення ветеранів і представників бойових частин для безпосередньої передачі знань курсантам.

«Наприклад, у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка близько 5% курсантів і 80% офіцерів-викладачів та сержантів-інструкторів є учасниками бойових дій», – зазначив Кас’яненко.

За його словами, реальні бойові епізоди включають у заняття для аналізу застосування нових видів озброєння, зокрема дронів, ПТРК та засобів радіоелектронної боротьби.

