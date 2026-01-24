  1. В Украине

65-70% преподавателей военных заведений имеют боевой опыт – заявили в Минобороны

10:42, 24 января 2026
Использование боевого опыта включает анализ применения современного вооружения, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
65-70% преподавателей военных заведений имеют боевой опыт – заявили в Минобороны
Военные высшие учебные заведения активно используют реальный боевой опыт при подготовке курсантов, сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины, полковник Максим Касьяненко в интервью АрмияInform.

По его словам, примерно 65-70% преподавателей ВВУЗ имеют статус участников боевых действий. Ротации в зону боевых действий проводятся как для выполнения обязанностей, так и для сбора и обобщения данных боевого опыта, который затем используют в учебном процессе.

Второе направление – проведение семинаров, научных конференций и привлечение ветеранов и представителей боевых частей для непосредственной передачи знаний курсантам.

«Например, в Военном институте КНУ имени Тараса Шевченко около 5% курсантов и 80% офицеров-преподавателей и сержантов-инструкторов являются участниками боевых действий», – отметил Касьяненко.

По его словам, реальные боевые эпизоды включают в занятия для анализа применения новых видов вооружения, в частности дронов, ПТРК и средств радиоэлектронной борьбы.

военные Минобороны обучение образование

