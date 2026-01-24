Проїзд для учасників бойових дій: як отримати безкоштовний і пільговий квиток

Військовослужбовці з правом УБД можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки та користуватися 50% знижкою один раз на рік усіма видами транспорту.

Полтавський обласний ТЦК та СП нагадав, що військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на:

Безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

Проїзд із 50% знижкою один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Щоб скористатися пільгами, необхідно мати лист талонів, який уперше видають одночасно з посвідченням УБД. У касі продажу квитків талони обмінюють на квитки, пред’явивши посвідчення УБД.

Якщо термін дії листа закінчився, військовослужбовець може отримати новий, подавши рапорт командирові військової частини. Здавати старий лист обов’язково; якщо його немає, уповноважений орган перевіряє підстави для видачі нового.

На поїздки за пільговими квитками поширюються всі чинні правила та умови перевезень відповідного виду транспорту.

