  1. В Украине

Проезд для участников боевых действий: как получить бесплатный и льготный билет

13:51, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие с правом УБД могут бесплатно путешествовать раз в два года и пользоваться 50% скидкой один раз в год на всех видах транспорта.
Проезд для участников боевых действий: как получить бесплатный и льготный билет
Фото: kamenskoe.city
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский областной ТЦК и СП напомнил, что военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

  • Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.
  • Проезд с 50% скидкой один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь книжку талонов, которую впервые выдают одновременно с удостоверением УБД. В кассе продажи билетов талоны обменивают на билеты, предъявив удостоверение УБД.

Если срок действия листа истек, военнослужащий может получить новый, подав рапорт командиру воинской части. Сдавать старый лист обязательно; если его нет, уполномоченный орган проверяет основания для выдачи нового.

На поездки по льготным билетам распространяются все действующие правила и условия перевозок соответствующего вида транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные льготы УБД транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]