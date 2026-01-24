Проезд для участников боевых действий: как получить бесплатный и льготный билет

Военнослужащие с правом УБД могут бесплатно путешествовать раз в два года и пользоваться 50% скидкой один раз в год на всех видах транспорта.

Фото: kamenskoe.city

Полтавский областной ТЦК и СП напомнил, что военнослужащие со статусом участника боевых действий имеют право на:

Бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.

Проезд с 50% скидкой один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь книжку талонов, которую впервые выдают одновременно с удостоверением УБД. В кассе продажи билетов талоны обменивают на билеты, предъявив удостоверение УБД.

Если срок действия листа истек, военнослужащий может получить новый, подав рапорт командиру воинской части. Сдавать старый лист обязательно; если его нет, уполномоченный орган проверяет основания для выдачи нового.

На поездки по льготным билетам распространяются все действующие правила и условия перевозок соответствующего вида транспорта.

