Українець працює у Польщі як ФОП — чи оподатковується іноземний дохід ПДФО та військовим збором

Коли іноземний дохід підлягає декларуванню в Україні, які податки доведеться сплатити і як уникнути подвійного оподаткування.

Громадяни України, які ведуть підприємницьку діяльність за кордоном, зокрема як ФОП у Польщі, у 2026 році знову постають перед ключовим питанням: чи потрібно сплачувати в Україні ПДФО та військовий збір з іноземного доходу і за яких умов можна уникнути подвійного оподаткування. Роз’яснення з цього приводу надало Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Резидентство — відправна точка для оподаткування

Податкові наслідки напряму залежать від резидентського статусу фізичної особи. Податковий кодекс України визначає: якщо особа має місце проживання в Україні, вона вважається резидентом. Навіть у разі проживання за кордоном вирішальним є так званий центр життєвих інтересів — більш тісні особисті або економічні зв’язки з Україною.

Якщо ж цей центр визначити неможливо, застосовується правило 183 днів перебування протягом податкового року. Водночас сам факт перебування за кордоном понад 183 дні не є автоматичною підставою для втрати статусу резидента. Ба більше, у спірних ситуаціях резидентство зберігається за громадянином України.

Іноземний дохід резидента: що оподатковується

Якщо громадянин України визнається податковим резидентом, він зобов’язаний декларувати усі доходи, зокрема й отримані з-за кордону. До таких доходів належить будь-який прибуток, отриманий від діяльності поза митною територією України — у тому числі від підприємництва в Польщі.

Іноземний дохід включається до загального річного оподатковуваного доходу і підлягає:

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%;

оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.

При цьому подання річної декларації про майновий стан і доходи є обов’язковим.

Як працює уникнення подвійного оподаткування з Польщею

Між Україною та Польщею діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Вона дозволяє зарахувати податок на доходи фізичних осіб, сплачений у Польщі, у зменшення податкового зобов’язання з ПДФО в Україні.

Для цього платник податків повинен:

отримати офіційну довідку від податкового органу Польщі про суму сплаченого податку;

мати підтвердження бази та об’єкта оподаткування;

за потреби забезпечити легалізацію такого документа, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Водночас важливий нюанс: військовий збір не підлягає зменшенню на суму податків, сплачених за кордоном. Податковий кодекс України не передбачає такого механізму.

Які податки не зараховуються

Не можуть бути зараховані в Україні, зокрема:

податки на майно та капітал;

податки з обороту або реалізації;

інші непрямі податки, незалежно від їх назви в іноземному законодавстві.

Зарахуванню підлягають лише ті податки, які за своєю суттю відповідають прибутковому податку, передбаченому Конвенцією між Україною та Польщею.

Індивідуальний підхід — ключовий принцип

Податкова служба наголошує: кожен випадок розглядається окремо. Остаточне рішення залежить від документів, підтвердження доходів, сплачених податків та конкретних обставин діяльності платника.

