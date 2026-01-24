Украинец работает в Польше как ФЛП — облагается ли иностранный доход НДФЛ и военным сбором

Когда иностранный доход подлежит декларированию в Украине, какие налоги придется уплатить и как избежать двойного налогообложения.

Граждане Украины, которые ведут предпринимательскую деятельность за границей, в частности как ФЛП в Польше, в 2026 году снова сталкиваются с ключевым вопросом: нужно ли уплачивать в Украине НДФЛ и военный сбор с иностранного дохода и при каких условиях можно избежать двойного налогообложения. Разъяснение по этому поводу предоставило Главное управление ГНС в Запорожской области.

Резидентство — отправная точка для налогообложения

Налоговые последствия напрямую зависят от резидентского статуса физического лица. Налоговый кодекс Украины определяет: если лицо имеет место проживания в Украине, оно считается резидентом. Даже в случае проживания за границей решающим является так называемый центр жизненных интересов — более тесные личные или экономические связи с Украиной.

Если же этот центр определить невозможно, применяется правило 183 дней пребывания в течение налогового года. В то же время сам факт пребывания за границей более 183 дней не является автоматическим основанием для утраты статуса резидента. Более того, в спорных ситуациях резидентство сохраняется за гражданином Украины.

Иностранный доход резидента: что облагается налогом

Если гражданин Украины признается налоговым резидентом, он обязан декларировать все доходы, в том числе полученные из-за границы. К таким доходам относится любая прибыль, полученная от деятельности за пределами таможенной территории Украины, — в том числе от предпринимательской деятельности в Польше.

Иностранный доход включается в общий годовой налогооблагаемый доход и подлежит:

обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18%;

обложению военным сбором по ставке 5%.

При этом подача годовой декларации об имущественном состоянии и доходах является обязательной.

Как работает избежание двойного налогообложения с Польшей

Между Украиной и Польшей действует Конвенция об избежании двойного налогообложения. Она позволяет зачесть налог на доходы физических лиц, уплаченный в Польше, в уменьшение налогового обязательства по НДФЛ в Украине.

Для этого налогоплательщик должен:

получить официальную справку от налогового органа Польши о сумме уплаченного налога;

иметь подтверждение базы и объекта налогообложения;

при необходимости обеспечить легализацию такого документа, если иное не предусмотрено международными договорами.

В то же время важный нюанс: военный сбор не подлежит уменьшению на сумму налогов, уплаченных за границей. Налоговый кодекс Украины не предусматривает такого механизма.

Какие налоги не зачитываются

Не могут быть зачтены в Украине, в частности:

налоги на имущество и капитал;

налоги с оборота или реализации;

иные косвенные налоги, независимо от их наименования в иностранном законодательстве.

Зачету подлежат только те налоги, которые по своей сути соответствуют подоходному налогу, предусмотренному Конвенцией между Украиной и Польшей.

Индивидуальный подход — ключевой принцип

Налоговая служба подчеркивает: каждый случай рассматривается отдельно. Окончательное решение зависит от документов, подтверждения доходов, уплаченных налогов и конкретных обстоятельств деятельности плательщика.

