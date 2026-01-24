Украинец работает в Польше как ФЛП — облагается ли иностранный доход НДФЛ и военным сбором
Граждане Украины, которые ведут предпринимательскую деятельность за границей, в частности как ФЛП в Польше, в 2026 году снова сталкиваются с ключевым вопросом: нужно ли уплачивать в Украине НДФЛ и военный сбор с иностранного дохода и при каких условиях можно избежать двойного налогообложения. Разъяснение по этому поводу предоставило Главное управление ГНС в Запорожской области.
Резидентство — отправная точка для налогообложения
Налоговые последствия напрямую зависят от резидентского статуса физического лица. Налоговый кодекс Украины определяет: если лицо имеет место проживания в Украине, оно считается резидентом. Даже в случае проживания за границей решающим является так называемый центр жизненных интересов — более тесные личные или экономические связи с Украиной.
Если же этот центр определить невозможно, применяется правило 183 дней пребывания в течение налогового года. В то же время сам факт пребывания за границей более 183 дней не является автоматическим основанием для утраты статуса резидента. Более того, в спорных ситуациях резидентство сохраняется за гражданином Украины.
Иностранный доход резидента: что облагается налогом
Если гражданин Украины признается налоговым резидентом, он обязан декларировать все доходы, в том числе полученные из-за границы. К таким доходам относится любая прибыль, полученная от деятельности за пределами таможенной территории Украины, — в том числе от предпринимательской деятельности в Польше.
Иностранный доход включается в общий годовой налогооблагаемый доход и подлежит:
- обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18%;
- обложению военным сбором по ставке 5%.
При этом подача годовой декларации об имущественном состоянии и доходах является обязательной.
Как работает избежание двойного налогообложения с Польшей
Между Украиной и Польшей действует Конвенция об избежании двойного налогообложения. Она позволяет зачесть налог на доходы физических лиц, уплаченный в Польше, в уменьшение налогового обязательства по НДФЛ в Украине.
Для этого налогоплательщик должен:
- получить официальную справку от налогового органа Польши о сумме уплаченного налога;
- иметь подтверждение базы и объекта налогообложения;
- при необходимости обеспечить легализацию такого документа, если иное не предусмотрено международными договорами.
В то же время важный нюанс: военный сбор не подлежит уменьшению на сумму налогов, уплаченных за границей. Налоговый кодекс Украины не предусматривает такого механизма.
Какие налоги не зачитываются
Не могут быть зачтены в Украине, в частности:
- налоги на имущество и капитал;
- налоги с оборота или реализации;
- иные косвенные налоги, независимо от их наименования в иностранном законодательстве.
Зачету подлежат только те налоги, которые по своей сути соответствуют подоходному налогу, предусмотренному Конвенцией между Украиной и Польшей.
Индивидуальный подход — ключевой принцип
Налоговая служба подчеркивает: каждый случай рассматривается отдельно. Окончательное решение зависит от документов, подтверждения доходов, уплаченных налогов и конкретных обстоятельств деятельности плательщика.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.