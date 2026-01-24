  1. В Україні

Кожен другий українець користується послугами в Дії — результати опитування КМІС

22:59, 24 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
59% українців отримують держпослуги онлайн, 85% задоволені якістю, а бар’єр браку навичок скоротився вдвічі.
Кожен другий українець користується послугами в Дії — результати опитування КМІС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати щорічного дослідження, згідно з яким 59% українців обирають онлайн-послуги замість офлайн-відвідувань. Дані надали Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення ПРООН в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія» за підтримки Швеції та в партнерстві з Мінцифри.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Цифрові сервіси стали основним способом взаємодії громадян з державою. 85% тих, хто користується онлайн-послугами, задоволені їхньою якістю.

48% українців торік оформлювали держпослуги саме через портал або застосунок «Дія». У відомстві зазначають, що сервіс залишається одним із найпопулярніших в Україні.

Серед інших ключових результатів:

•  81% українців користуються інтернетом щодня, найбільше — люди до 30 років;

•  найпоширеніша причина вибору офлайн — відсутність потреби в електронних сервісах;

•  рівень цифрової грамотності суттєво зріс: якщо у 2024 році 44% не користувалися онлайн-послугами через брак навичок, то у 2025-му цей показник зменшився до 22%.

Опитування проводили методом особистих інтерв’ю. Детальніші дані опубліковано в офіційних джерелах Мінцифри та ПРООН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія ЦНАП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]