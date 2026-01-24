Кожен другий українець користується послугами в Дії — результати опитування КМІС

59% українців отримують держпослуги онлайн, 85% задоволені якістю, а бар’єр браку навичок скоротився вдвічі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати щорічного дослідження, згідно з яким 59% українців обирають онлайн-послуги замість офлайн-відвідувань. Дані надали Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення ПРООН в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія» за підтримки Швеції та в партнерстві з Мінцифри.

Цифрові сервіси стали основним способом взаємодії громадян з державою. 85% тих, хто користується онлайн-послугами, задоволені їхньою якістю.

48% українців торік оформлювали держпослуги саме через портал або застосунок «Дія». У відомстві зазначають, що сервіс залишається одним із найпопулярніших в Україні.

Серед інших ключових результатів:

• 81% українців користуються інтернетом щодня, найбільше — люди до 30 років;

• найпоширеніша причина вибору офлайн — відсутність потреби в електронних сервісах;

• рівень цифрової грамотності суттєво зріс: якщо у 2024 році 44% не користувалися онлайн-послугами через брак навичок, то у 2025-му цей показник зменшився до 22%.

Опитування проводили методом особистих інтерв’ю. Детальніші дані опубліковано в офіційних джерелах Мінцифри та ПРООН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.