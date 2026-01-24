Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дії» — результаты опроса КМИС
Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты ежегодного исследования, согласно которому 59% украинцев выбирают онлайн-услуги вместо офлайн-посещений. Данные предоставил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу ПРООН в Украине в рамках «Проекта поддержки Дія» при поддержке Швеции и в партнерстве с Минцифры.
Цифровые сервисы стали основным способом взаимодействия граждан с государством. 85% тех, кто пользуется онлайн-услугами, довольны их качеством.
48% украинцев в прошлом году оформляли госуслуги именно через портал или приложение «Дія». В ведомстве отмечают, что сервис остается одним из самых популярных в Украине.
Среди других ключевых результатов:
• 81% украинцев пользуются интернетом ежедневно, больше всего — люди до 30 лет;
• самая распространенная причина выбора офлайн — отсутствие потребности в электронных сервисах;
• уровень цифровой грамотности существенно вырос: если в 2024 году 44% не пользовались онлайн-услугами из-за недостатка навыков, то в 2025-м этот показатель уменьшился до 22%.
Опрос проводился методом личных интервью. Более подробные данные опубликованы в официальных источниках Минцифры и ПРООН.
