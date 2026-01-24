Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дії» — результаты опроса КМИС

59% украинцев получают госуслуги онлайн, 85% довольны качеством, а барьер недостатка навыков сократился вдвое.

Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты ежегодного исследования, согласно которому 59% украинцев выбирают онлайн-услуги вместо офлайн-посещений. Данные предоставил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу ПРООН в Украине в рамках «Проекта поддержки Дія» при поддержке Швеции и в партнерстве с Минцифры.

Цифровые сервисы стали основным способом взаимодействия граждан с государством. 85% тех, кто пользуется онлайн-услугами, довольны их качеством.

48% украинцев в прошлом году оформляли госуслуги именно через портал или приложение «Дія». В ведомстве отмечают, что сервис остается одним из самых популярных в Украине.

Среди других ключевых результатов:

• 81% украинцев пользуются интернетом ежедневно, больше всего — люди до 30 лет;

• самая распространенная причина выбора офлайн — отсутствие потребности в электронных сервисах;

• уровень цифровой грамотности существенно вырос: если в 2024 году 44% не пользовались онлайн-услугами из-за недостатка навыков, то в 2025-м этот показатель уменьшился до 22%.

