  1. В Украине

Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дії» — результаты опроса КМИС

22:59, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
59% украинцев получают госуслуги онлайн, 85% довольны качеством, а барьер недостатка навыков сократился вдвое.
Каждый второй украинец пользуется услугами в «Дії» — результаты опроса КМИС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты ежегодного исследования, согласно которому 59% украинцев выбирают онлайн-услуги вместо офлайн-посещений. Данные предоставил Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу ПРООН в Украине в рамках «Проекта поддержки Дія» при поддержке Швеции и в партнерстве с Минцифры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Цифровые сервисы стали основным способом взаимодействия граждан с государством. 85% тех, кто пользуется онлайн-услугами, довольны их качеством.

48% украинцев в прошлом году оформляли госуслуги именно через портал или приложение «Дія». В ведомстве отмечают, что сервис остается одним из самых популярных в Украине.

Среди других ключевых результатов:

  81% украинцев пользуются интернетом ежедневно, больше всего — люди до 30 лет;

  самая распространенная причина выбора офлайн — отсутствие потребности в электронных сервисах;

  уровень цифровой грамотности существенно вырос: если в 2024 году 44% не пользовались онлайн-услугами из-за недостатка навыков, то в 2025-м этот показатель уменьшился до 22%.

Опрос проводился методом личных интервью. Более подробные данные опубликованы в официальных источниках Минцифры и ПРООН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия ЦНАП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]