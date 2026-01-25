  1. В Україні

Витрати на страхування для ФОП: коли їх дозволено включати до податкових витрат

20:17, 25 січня 2026
Коли страхування визнається витратами та які обмеження встановлює закон.
Витрати на страхування для ФОП: коли їх дозволено включати до податкових витрат
Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування мають право включати до складу витрат витрати на страхування, але лише за умови, що вони безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності. На цьому наголошують у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області, посилаючись на норми Податкового кодексу України.

Як визначається об’єкт оподаткування для ФОП

Відповідно до статті 177 Податкового кодексу України, для підприємців на загальній системі об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід. Він визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

Перелік таких витрат визначений пунктом 177.4 ПКУ. До них, зокрема, належить вартість придбаних послуг, які прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

Коли страхування вважається «господарським» витратами

У законодавстві страхування визначається як правовідносини щодо захисту майнових та інших інтересів фізичних і юридичних осіб у разі настання страхових випадків. Водночас не всі види страхування автоматично пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Податківці звертають увагу: обов’язкове страхування може як мати безпосередній зв’язок із господарською діяльністю ФОП, так і не мати такого зв’язку — усе залежить від конкретних обставин.

У яких випадках витрати на страхування можна врахувати

ФОП на загальній системі має право включити до складу витрат страхові платежі, внески або премії, якщо страхування:

  • є обов’язковою умовою провадження певного виду господарської діяльності відповідно до законодавства (наприклад, необхідне для отримання ліцензії), і підприємець фактично здійснював цей вид діяльності та отримував дохід у відповідному звітному періоді;
  • є обов’язковим для експлуатації основних засобів, які використовуються у господарській діяльності підприємця, за винятком об’єктів, що не підлягають амортизації згідно з Податковим кодексом (зокрема легкових автомобілів).

податкова підприємець ФОП ДПС податки

