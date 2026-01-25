Зеленський зустрівся з Наусєдою: Литва передасть українським містам майже 100 генераторів

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою у Вільнюсі обговорив безпекову та енергетичну ситуацію в Україні.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою під час офіційного візиту до країни.

Сьогодні у Вільнюсі відбудуться заходи з нагоди 163-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років та саміт Люблінського трикутника за участі президентів Литви, України і Польщі.

Глава держави поінформував президента Литви про щоденні російські атаки на українську енергетичну систему. Лише в ніч на суботу росіяни випустили понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по цивільній, енергетичній інфраструктурі.

Як стало відомо, Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів. Зеленський подякував за підтримку й поінформував про інші потреби нашої країни для енергетичної стійкості та зміцнення ППО.

Особливу увагу приділили військовій співпраці, реалізації спільних оборонних проєктів і пропозиції литовської сторони відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Передусім лідери обговорили суму наступного внеску Литви в ініціативу PURL та співпрацю в межах програми SAFE.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса.

