  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський зустрівся з Наусєдою: Литва передасть українським містам майже 100 генераторів

12:09, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою у Вільнюсі обговорив безпекову та енергетичну ситуацію в Україні.
Зеленський зустрівся з Наусєдою: Литва передасть українським містам майже 100 генераторів
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою під час офіційного візиту до країни. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сьогодні у Вільнюсі відбудуться заходи з нагоди 163-ї річниці початку Січневого повстання 1863–1864 років та саміт Люблінського трикутника за участі президентів Литви, України і Польщі.

Глава держави поінформував президента Литви про щоденні російські атаки на українську енергетичну систему. Лише в ніч на суботу росіяни випустили понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по цивільній, енергетичній інфраструктурі.

Як стало відомо, Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів. Зеленський подякував за підтримку й поінформував про інші потреби нашої країни для енергетичної стійкості та зміцнення ППО.

Особливу увагу приділили військовій співпраці, реалізації спільних оборонних проєктів і пропозиції литовської сторони відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Передусім лідери обговорили суму наступного внеску Литви в ініціативу PURL та співпрацю в межах програми SAFE.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Вільнюса. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Литва Володимир Зеленський генератор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]