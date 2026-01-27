  1. В Україні

В Одесі викрили лікарів, які видавали ухилянтам довідки з фейковими діагнозами

09:06, 27 січня 2026
Лікарі допомагали оформлювати фіктивні інвалідності для призовників, які хотіли вільно пересуватися та за бажанням виїхати за кордон.
Фото: od.gp.gov.ua
В Одесі лікарі видавали липові довідки з вигаданими діагнозами для безперешкодного виїзду призовників за кордон. Схему розробили двоє медиків: посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

«Лікарі допомагали оформлювати фіктивні інвалідності для призовників, які хотіли вільно пересуватися та за бажанням виїхати за кордон», - заявили у відомстві.

За двох чоловіків медики вимагали та отримали загалом 21000 доларів неправомірної вигоди.

В пакет послуг за ці кошти ввійшло виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішення уповноваженими особами для одержання необхідних груп інвалідності.

Київська окружна прокуратура м. Одеси повідомила про підозру вказаним особам у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, а також зловживанні впливом здійснює (ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням прокуратури лікарям вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у майже 3 млн грн кожному.

прокуратура Одеса

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

