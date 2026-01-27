В Одессе разоблачили врачей, которые выдавали уклонистам справки с фейковыми диагнозами

Врачи помогали оформлять фиктивные инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и при желании выехать за границу.

В Одессе врачи выдавали липовые справки с вымышленными диагнозами для беспрепятственного выезда призывников за границу. Схему разработали двое медиков: должностное лицо частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководительница частной амбулатории. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

«Врачи помогали оформлять фиктивные инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и при желании выехать за границу», — заявили в ведомстве.

За двух мужчин медики требовали и получили в общей сложности 21 000 долларов неправомерной выгоды.

В пакет услуг за эти средства входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решения уполномоченными лицами для получения необходимых групп инвалидности.

Киевская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении указанным лицам в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, а также в злоупотреблении влиянием (ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры врачам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом почти 3 млн грн каждому.

