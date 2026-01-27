  1. В Украине

В Одессе разоблачили врачей, которые выдавали уклонистам справки с фейковыми диагнозами

09:06, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Врачи помогали оформлять фиктивные инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и при желании выехать за границу.
В Одессе разоблачили врачей, которые выдавали уклонистам справки с фейковыми диагнозами
Фото: od.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе врачи выдавали липовые справки с вымышленными диагнозами для беспрепятственного выезда призывников за границу. Схему разработали двое медиков: должностное лицо частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководительница частной амбулатории. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Врачи помогали оформлять фиктивные инвалидности для призывников, которые хотели свободно передвигаться и при желании выехать за границу», — заявили в ведомстве.

За двух мужчин медики требовали и получили в общей сложности 21 000 долларов неправомерной выгоды.

В пакет услуг за эти средства входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решения уполномоченными лицами для получения необходимых групп инвалидности.

Киевская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении указанным лицам в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, а также в злоупотреблении влиянием (ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры врачам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом почти 3 млн грн каждому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]