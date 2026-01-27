Нацкешбек та єПідтримку треба декларувати: НАЗК пояснило правила для публічних службовців

НАЗК нагадало про обов’язок декларування державної програми соціальної підтримки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році Уряд продовжив дію державних програм соціальної підтримки громадян — «Кешбек “Зроблено в Україні”» («Національний кешбек»), «єПідтримка» та «Зимова підтримка». У зв’язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції звернуло увагу публічних службовців на необхідність декларування коштів, отриманих у межах цих програм.

У НАЗК наголошують, що відповідно до вимог чинного законодавства державна допомога, отримана за цими зазначеними програмами, підлягає обов’язковому відображенню в декларації. Такі кошти слід зазначати в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

При виборі відповідного виду доходу — «єПідтримка», «Зимова підтримка» або «Національний кешбек “Зроблено в Україні”» — інформація про джерело доходу заповнюється автоматично.

Окремо в агентстві звертають увагу на одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка» (Baby-box). Вона підлягає декларуванню лише у разі монетизації, тобто якщо виплата була отримана у грошовій формі.

Також декларанти мають пам’ятати, що в розділі 12.1 декларації необхідно зазначити дані про банк, у якому відкрито рахунок для отримання соціальних виплат у межах державних програм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.