Нацкешбек и єПідтримку нужно декларировать: НАПК разъяснило правила для публичных служащих

НАПК напомнило об обязанности декларирования государственной программы социальной поддержки.

В 2025 году Правительство продлило действие государственных программ социальной поддержки граждан — «Кешбек “Сделано в Украине”» («Национальный кешбек»), «єПідтримка» и «Зимняя поддержка». В связи с этим Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратило внимание публичных служащих на необходимость декларирования средств, полученных в рамках этих программ.

В НАПК подчеркивают, что в соответствии с требованиями действующего законодательства государственная помощь, полученная по указанным программам, подлежит обязательному отражению в декларации. Такие средства следует указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки».

При выборе соответствующего вида дохода — «єПідтримка», «Зимняя поддержка» или «Национальный кешбек “Сделано в Украине”» — информация об источнике дохода заполняется автоматически.

Отдельно в агентстве обращают внимание на единовременную натуральную помощь «Пакет малыша» (Baby-box). Она подлежит декларированию только в случае монетизации, то есть если выплата была получена в денежной форме.

Также декларантам следует помнить, что в разделе 12.1 декларации необходимо указать данные о банке, в котором открыт счет для получения социальных выплат в рамках государственных программ.

