  1. В Украине

Нацкешбек и єПідтримку нужно декларировать: НАПК разъяснило правила для публичных служащих

07:00, 27 января 2026
НАПК напомнило об обязанности декларирования государственной программы социальной поддержки.
Нацкешбек и єПідтримку нужно декларировать: НАПК разъяснило правила для публичных служащих
В 2025 году Правительство продлило действие государственных программ социальной поддержки граждан — «Кешбек “Сделано в Украине”» («Национальный кешбек»), «єПідтримка» и «Зимняя поддержка». В связи с этим Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратило внимание публичных служащих на необходимость декларирования средств, полученных в рамках этих программ.

В НАПК подчеркивают, что в соответствии с требованиями действующего законодательства государственная помощь, полученная по указанным программам, подлежит обязательному отражению в декларации. Такие средства следует указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки».

При выборе соответствующего вида дохода — «єПідтримка», «Зимняя поддержка» или «Национальный кешбек “Сделано в Украине”» — информация об источнике дохода заполняется автоматически.

Отдельно в агентстве обращают внимание на единовременную натуральную помощь «Пакет малыша» (Baby-box). Она подлежит декларированию только в случае монетизации, то есть если выплата была получена в денежной форме.

Также декларантам следует помнить, что в разделе 12.1 декларации необходимо указать данные о банке, в котором открыт счет для получения социальных выплат в рамках государственных программ.

декларация госслужащие НАПК госслужба декларирование Зимняя єПідтримка

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

