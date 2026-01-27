  1. В Україні

Чи є вилучення паспорта працівника порушенням трудових прав

21:52, 27 січня 2026
Роботодавцю заборонено вимагати, утримувати або вилучати документи працівника.
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці наголошує, що вимога здати або утримання роботодавцем паспорта чи будь-яких інших особистих документів працівника є серйозним порушенням законодавства України та може свідчити про застосування примусової праці або трудової експлуатації.

У відомстві підкреслюють, що паспорт громадянина України є персональним документом і перебуває виключно у власності його власника.

Роботодавець не має права:

  • вимагати передачу паспорта «на зберігання»;
  • утримувати документи як «гарантію» відпрацювання;
  • обмежувати свободу пересування працівника шляхом вилучення документів.

Такі дії суперечать нормам трудового законодавства, Конституції України та міжнародним конвенціям про заборону примусової праці.

Утримання документів:

  • позбавляє людину можливості вільно пересуватися;
  • унеможливлює зміну роботи або звільнення;
  • створює умови психологічного тиску та залежності;
  • є типовою ознакою торгівлі людьми та примусової праці.

Особливо вразливими до таких порушень є внутрішньо переміщені особи, безробітні, молодь та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Держпраці закликає не погоджуватися на працевлаштування, якщо вам:

  • пропонують передати паспорт або інші документи;
  • обіцяють повернути документи «після випробувального терміну»;
  • погрожують утриманням документів у разі звільнення;
  • забороняють залишати робоче місце або місце проживання.

У разі вилучення або утримання паспорта роботодавцем необхідно:

  • негайно звернутися до Держпраці;
  • повідомити правоохоронні органи;
  • звернутися за допомогою до центрів безоплатної правової допомоги;
  • у разі загрози життю чи свободі – телефонувати 102.

Жодні домовленості, усні угоди чи «внутрішні правила» роботодавця не можуть виправдати вилучення паспорта.

паспорт Держпраці

