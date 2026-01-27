Чи є вилучення паспорта працівника порушенням трудових прав
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці наголошує, що вимога здати або утримання роботодавцем паспорта чи будь-яких інших особистих документів працівника є серйозним порушенням законодавства України та може свідчити про застосування примусової праці або трудової експлуатації.
У відомстві підкреслюють, що паспорт громадянина України є персональним документом і перебуває виключно у власності його власника.
Роботодавець не має права:
- вимагати передачу паспорта «на зберігання»;
- утримувати документи як «гарантію» відпрацювання;
- обмежувати свободу пересування працівника шляхом вилучення документів.
Такі дії суперечать нормам трудового законодавства, Конституції України та міжнародним конвенціям про заборону примусової праці.
Утримання документів:
- позбавляє людину можливості вільно пересуватися;
- унеможливлює зміну роботи або звільнення;
- створює умови психологічного тиску та залежності;
- є типовою ознакою торгівлі людьми та примусової праці.
Особливо вразливими до таких порушень є внутрішньо переміщені особи, безробітні, молодь та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Держпраці закликає не погоджуватися на працевлаштування, якщо вам:
- пропонують передати паспорт або інші документи;
- обіцяють повернути документи «після випробувального терміну»;
- погрожують утриманням документів у разі звільнення;
- забороняють залишати робоче місце або місце проживання.
У разі вилучення або утримання паспорта роботодавцем необхідно:
- негайно звернутися до Держпраці;
- повідомити правоохоронні органи;
- звернутися за допомогою до центрів безоплатної правової допомоги;
- у разі загрози життю чи свободі – телефонувати 102.
Жодні домовленості, усні угоди чи «внутрішні правила» роботодавця не можуть виправдати вилучення паспорта.
