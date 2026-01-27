Чи є вилучення паспорта працівника порушенням трудових прав

Роботодавцю заборонено вимагати, утримувати або вилучати документи працівника.

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці наголошує, що вимога здати або утримання роботодавцем паспорта чи будь-яких інших особистих документів працівника є серйозним порушенням законодавства України та може свідчити про застосування примусової праці або трудової експлуатації.

У відомстві підкреслюють, що паспорт громадянина України є персональним документом і перебуває виключно у власності його власника.

Роботодавець не має права:

вимагати передачу паспорта «на зберігання»;

утримувати документи як «гарантію» відпрацювання;

обмежувати свободу пересування працівника шляхом вилучення документів.

Такі дії суперечать нормам трудового законодавства, Конституції України та міжнародним конвенціям про заборону примусової праці.

Утримання документів:

позбавляє людину можливості вільно пересуватися;

унеможливлює зміну роботи або звільнення;

створює умови психологічного тиску та залежності;

є типовою ознакою торгівлі людьми та примусової праці.

Особливо вразливими до таких порушень є внутрішньо переміщені особи, безробітні, молодь та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Держпраці закликає не погоджуватися на працевлаштування, якщо вам:

пропонують передати паспорт або інші документи;

обіцяють повернути документи «після випробувального терміну»;

погрожують утриманням документів у разі звільнення;

забороняють залишати робоче місце або місце проживання.

У разі вилучення або утримання паспорта роботодавцем необхідно:

негайно звернутися до Держпраці;

повідомити правоохоронні органи;

звернутися за допомогою до центрів безоплатної правової допомоги;

правової допомоги; у разі загрози життю чи свободі – телефонувати 102.

Жодні домовленості, усні угоди чи «внутрішні правила» роботодавця не можуть виправдати вилучення паспорта.

