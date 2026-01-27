Является ли изъятие паспорта работника нарушением трудовых прав
Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда подчёркивает, что требование сдать или удержание работодателем паспорта либо любых других личных документов работника является серьёзным нарушением законодательства Украины и может свидетельствовать о применении принудительного труда или трудовой эксплуатации.
В ведомстве подчёркивают, что паспорт гражданина Украины является персональным документом и находится исключительно в собственности его владельца.
Работодатель не имеет права:
- требовать передачи паспорта «на хранение»;
- удерживать документы как «гарантию» отработки;
- ограничивать свободу передвижения работника путём изъятия документов.
Такие действия противоречат нормам трудового законодательства, Конституции Украины и международным конвенциям о запрете принудительного труда.
Удержание документов:
лишает человека возможности свободно передвигаться;
делает невозможной смену работы или увольнение;
создаёт условия психологического давления и зависимости;
является типичным признаком торговли людьми и принудительного труда.
Особенно уязвимыми к таким нарушениям являются внутренне перемещённые лица, безработные, молодёжь и люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Гоструда призывает не соглашаться на трудоустройство, если вам:
- предлагают передать паспорт или другие документы;
- обещают вернуть документы «после испытательного срока»;
- угрожают удержанием документов в случае увольнения;
- запрещают покидать рабочее место или место проживания.
В случае изъятия или удержания паспорта работодателем необходимо:
- немедленно обратиться в Гоструд;
- сообщить в правоохранительные органы;
- обратиться за помощью в центры бесплатной правовой помощи;
- в случае угрозы жизни или свободе — звонить по номеру 102.
Никакие договорённости, устные соглашения или «внутренние правила» работодателя не могут оправдать изъятие паспорта.
