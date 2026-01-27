Является ли изъятие паспорта работника нарушением трудовых прав

Работодателю запрещено требовать, содержать или изымать документы работника.

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда подчёркивает, что требование сдать или удержание работодателем паспорта либо любых других личных документов работника является серьёзным нарушением законодательства Украины и может свидетельствовать о применении принудительного труда или трудовой эксплуатации.

В ведомстве подчёркивают, что паспорт гражданина Украины является персональным документом и находится исключительно в собственности его владельца.

Работодатель не имеет права:

требовать передачи паспорта «на хранение»;

удерживать документы как «гарантию» отработки;

ограничивать свободу передвижения работника путём изъятия документов.

Такие действия противоречат нормам трудового законодательства, Конституции Украины и международным конвенциям о запрете принудительного труда.

Удержание документов:

лишает человека возможности свободно передвигаться;

делает невозможной смену работы или увольнение;

создаёт условия психологического давления и зависимости;

является типичным признаком торговли людьми и принудительного труда.

Особенно уязвимыми к таким нарушениям являются внутренне перемещённые лица, безработные, молодёжь и люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гоструда призывает не соглашаться на трудоустройство, если вам:

предлагают передать паспорт или другие документы;

обещают вернуть документы «после испытательного срока»;

угрожают удержанием документов в случае увольнения;

запрещают покидать рабочее место или место проживания.

В случае изъятия или удержания паспорта работодателем необходимо:

немедленно обратиться в Гоструд;

сообщить в правоохранительные органы;

обратиться за помощью в центры бесплатной правовой помощи;

в случае угрозы жизни или свободе — звонить по номеру 102.

Никакие договорённости, устные соглашения или «внутренние правила» работодателя не могут оправдать изъятие паспорта.

