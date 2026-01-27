  1. В Украине

Является ли изъятие паспорта работника нарушением трудовых прав

21:52, 27 января 2026
Работодателю запрещено требовать, содержать или изымать документы работника.
Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда подчёркивает, что требование сдать или удержание работодателем паспорта либо любых других личных документов работника является серьёзным нарушением законодательства Украины и может свидетельствовать о применении принудительного труда или трудовой эксплуатации.

В ведомстве подчёркивают, что паспорт гражданина Украины является персональным документом и находится исключительно в собственности его владельца.

Работодатель не имеет права:

  • требовать передачи паспорта «на хранение»;
  • удерживать документы как «гарантию» отработки;
  • ограничивать свободу передвижения работника путём изъятия документов.

Такие действия противоречат нормам трудового законодательства, Конституции Украины и международным конвенциям о запрете принудительного труда.

Удержание документов:

лишает человека возможности свободно передвигаться;

делает невозможной смену работы или увольнение;

создаёт условия психологического давления и зависимости;

является типичным признаком торговли людьми и принудительного труда.

Особенно уязвимыми к таким нарушениям являются внутренне перемещённые лица, безработные, молодёжь и люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гоструда призывает не соглашаться на трудоустройство, если вам:

  • предлагают передать паспорт или другие документы;
  • обещают вернуть документы «после испытательного срока»;
  • угрожают удержанием документов в случае увольнения;
  • запрещают покидать рабочее место или место проживания.

В случае изъятия или удержания паспорта работодателем необходимо:

  • немедленно обратиться в Гоструд;
  • сообщить в правоохранительные органы;
  • обратиться за помощью в центры бесплатной правовой помощи;
  • в случае угрозы жизни или свободе — звонить по номеру 102.

Никакие договорённости, устные соглашения или «внутренние правила» работодателя не могут оправдать изъятие паспорта.

паспорт Гоструда

