У Миколаєві суд розглядає справу військового у СЗЧ, який напав з ножем на знайомих

21:10, 27 січня 2026
У Центральному районному суді Миколаєва розглядають справу військовослужбовця, обвинуваченого у замаху на вбивство та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
У Миколаєві суд розглядає справу військового у СЗЧ, який напав з ножем на знайомих
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
У Центральному районному суді м. Миколаєва відбулося судове засідання у кримінальному провадженні щодо 45-річного військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України. Про це розповіли у суді. 

Прокурор оголосив обвинувальний акт, згідно з яким наприкінці вересня 2025 року обвинувачений перебував у будинку свого 56-річного знайомого разом із 37-річним чоловіком. Під час спільного вживання алкоголю обвинувачений заснув за столом. Господар будинку розбудив його та попросив залишити помешкання.

У відповідь обвинувачений дістав складаний ніж і завдав власнику будинку щонайменше шість ударів у грудну клітину, спричинивши, зокрема, проникаючі колото-різані поранення, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

На шум до кімнати зайшов інший чоловік і спробував зупинити нападника. Обвинувачений, утримуючи ніж, завдав йому не менше трьох ударів у голову та шию. Після цього потерпілий вибіг на вулицю та викликав швидку допомогу і поліцію.

Обвинувачений визнав провину та погодився давати показання.

Суд розглянув питання порядку дослідження доказів. Прокурор наполягав на дослідженні письмових доказів із подальшим допитом учасників процесу. Захисник і обвинувачений військовий не заперечували. Водночас суд, з метою економії процесуального часу, визначив інший порядок: допит обвинуваченого, потерпілих і свідків, після чого — дослідження письмових доказів.

На засідання з’явилися один із потерпілих та свідок. Однак прокурор заявив клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з необхідністю участі в іншому судовому засіданні. Захисник підтримав клопотання.

Суд задовольнив заяву прокурора та оголосив перерву.

військові напад Миколаїв військовозобов'язаний СЗЧ

