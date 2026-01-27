В Николаеве суд рассматривает дело военного в СЗЧ, напавшего с ножом на знакомых

В Центральном районном суде Николаева рассматривают дело военнослужащего, обвиняемого в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.

В Центральном районном суде г. Николаева состоялось судебное заседание по уголовному производству в отношении 45-летнего военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 УК Украины. Об этом сообщили в суде.

Прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому в конце сентября 2025 года обвиняемый находился в доме своего 56-летнего знакомого вместе с 37-летним мужчиной. Во время совместного употребления алкоголя обвиняемый уснул за столом. Хозяин дома разбудил его и попросил покинуть жилище.

В ответ обвиняемый достал складной нож и нанес владельцу дома не менее шести ударов в область грудной клетки, причинив, в частности, проникающие колото-резаные ранения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений.

На шум в комнату зашел другой мужчина и попытался остановить нападавшего. Обвиняемый, удерживая нож, нанес ему не менее трех ударов в область головы и шеи. После этого потерпевший выбежал на улицу и вызвал скорую помощь и полицию.

Обвиняемый признал вину и согласился давать показания.

Суд рассмотрел вопрос порядка исследования доказательств. Прокурор настаивал на исследовании письменных доказательств с последующим допросом участников процесса. Защитник и обвиняемый военнослужащий не возражали. В то же время суд, с целью экономии процессуального времени, определил иной порядок: допрос обвиняемого, потерпевших и свидетелей, после чего — исследование письменных доказательств.

На заседание явились один из потерпевших и свидетель. Однако прокурор заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью участия в другом судебном заседании. Защитник поддержал ходатайство.

Суд удовлетворил заявление прокурора и объявил перерыв.

