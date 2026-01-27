Захист інтересів України за кордоном: Мін’юст назвав ключові рішення 2025 року

Як держава відстоювала інтереси за кордоном у 2025 році — розповіли у Міністерстві юстиції.

У 2025 році Міністерство юстиції представляло позицію України у справах, що розглядалися в іноземних судах та міжнародних арбітражах, зазначили у відомстві.

Зокрема, 6 серпня 2025 року арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів ухвалив рішення про припинення провадження у справі за позовом нідерландської компанії Gilward Investments B.V., що пов’язана з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Позивач стверджував про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ «Авіакомпанія Аеросвіт».

Сума позовних вимог у справі складала майже 950 млн. доларів США.

3 жовтня 2025 року Арбітражний трибунал при Міжнародній торговій палаті ухвалив рішення про відмову у задоволенні позову турецької компанії до Міністерства оборони України в повному обсязі, а також зустрічного позову української сторони. Справа стосувалась стягнення заборгованості з Міноборони України за нібито прийнятий, але не оплачений товар за договором поставки. Зустрічні вимоги було заявлено у зв’язку з простроченням поставки товару турецьким постачальником. Загальна сума позовних вимог складала 215 523 доларів США.

У процесі розгляду справи Арбітражний трибунал всебічно дослідив обставини справи, зокрема аргументи та докази, надані Міністерством юстиції України, та погодився із правовою позицією української сторони. Суд визнав, що Міноборони України належним чином виконувало свої зобов’язання за спірним контрактом.

У жовтні 2025 року Окружний суд міста Любляна (Республіка Словенія) ухвалив два рішення про визнання та виконання на території Словенії арбітражних рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України, відповідно до яких словенська компанія повинна сплатити понад 395 тис. євро на користь Міністерства оборони України у зв’язку з порушенням умов договорів поставки.

Отримання ухвали Окружного суду м. Любляна про визнання та виконання рішень у Словенії є необхідним кроком для подальшого стягнення з боржника, що є іноземною юридичною особою, присуджених арбітражним трибуналом сум. Водночас компанія подала апеляційні скарги, у зв’язку з чим судові рішення наразі не набрали остаточної сили.

Важливим результатом року стало рішення Апеляційного суду Свеа (Стокгольм) від 31 січня 2025 року у справі за скаргою кіпрських компаній LBB проти України, пов’язаній з їхніми вимогами щодо інвестицій у ПАТ «Укрнафта». Цим рішенням суд підтвердив висновки арбітражного трибуналу про те, що зазначені компанії не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а відтак у трибуналу була відсутня юрисдикція для розгляду цього спору.

Подальшим підтвердженням цієї позиції стало рішення Верховного суду Швеції від 21 листопада 2025 року, яким було відмовлено у відкритті апеляційного провадження щодо скасування арбітражного Апеляційного суду Свеа.

Таким чином, судові рішення у цій справі набрали остаточної сили, що означає перемогу України у справі, в якому позивачі вимагали компенсацію у розмірі понад 6 млрд доларів США.

Крім того, 16 грудня 2025 року Україна здобула першу і знакову перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі, пов'язаній із реструктуризацією «зеленого тарифу» у 2020 році. 16 грудня 2025 року Арбітражний трибунал Торгової палати Стокгольма (SCC) повністю відхилив усі позовні вимоги компанії Modus Energy International B.V. (нині - Green Genius International B.V. ) до держави Україна, створивши важливий прецедент для майбутніх подібних справ.

А 17 грудня 2025 року арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення у справі за позовом Міністерства оборони України до американського постачальника. Трибунал визнав порушення відповідачем контрактних зобов’язань, задовольнив усі вимоги української сторони та постановив стягнути на користь Міністерства оборони України понад 18 мільйонів доларів США.

