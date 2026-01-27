Защита интересов Украины за границей: Минюст назвал ключевые решения 2025 года

Как государство отстаивало интересы за границей в 2025 году — рассказали в Министерстве юстиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году Министерство юстиции представляло позицию Украины в делах, рассматривавшихся в иностранных судах и международных арбитражах, отметили в ведомстве.

В частности, 6 августа 2025 года арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров принял решение о прекращении производства по делу по иску нидерландской компании Gilward Investments B.V., связанной с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Истец утверждал о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые якобы привели к банкротству ЧАО «Авиакомпания Аэросвит».

Сумма исковых требований по делу составляла почти 950 млн долларов США.

3 октября 2025 года Арбитражный трибунал при Международной торговой палате принял решение об отказе в удовлетворении иска турецкой компании к Министерству обороны Украины в полном объеме, а также встречного иска украинской стороны. Дело касалось взыскания задолженности с Минобороны Украины за якобы принятый, но не оплаченный товар по договору поставки. Встречные требования были заявлены в связи с просрочкой поставки товара турецким поставщиком. Общая сумма исковых требований составляла 215 523 доллара США.

В ходе рассмотрения дела Арбитражный трибунал всесторонне исследовал обстоятельства дела, в частности аргументы и доказательства, представленные Министерством юстиции Украины, и согласился с правовой позицией украинской стороны. Суд признал, что Минобороны Украины должным образом выполняло свои обязательства по спорному контракту.

В октябре 2025 года Окружной суд города Любляна (Республика Словения) вынес два решения о признании и исполнении на территории Словении арбитражных решений Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины, согласно которым словенская компания должна выплатить более 395 тыс. евро в пользу Министерства обороны Украины в связи с нарушением условий договоров поставки.

Получение определения Окружного суда г. Любляна о признании и исполнении решений в Словении является необходимым шагом для дальнейшего взыскания с должника, являющегося иностранным юридическим лицом, присужденных арбитражным трибуналом сумм. В то же время компания подала апелляционные жалобы, в связи с чем судебные решения пока не вступили в законную силу.

Важным результатом года стало решение Апелляционного суда Свеа (Стокгольм) от 31 января 2025 года по жалобе кипрских компаний LBB против Украины, связанной с их требованиями по инвестициям в ПАО «Укрнафта». Этим решением суд подтвердил выводы арбитражного трибунала о том, что указанные компании не внесли фактический вклад в уставный капитал ПАО «Укрнафта», а следовательно, у трибунала отсутствовала юрисдикция для рассмотрения данного спора.

Дополнительным подтверждением этой позиции стало решение Верховного суда Швеции от 21 ноября 2025 года, которым было отказано в открытии апелляционного производства по отмене арбитражного решения Апелляционного суда Свеа.

Таким образом, судебные решения по этому делу вступили в законную силу, что означает победу Украины в деле, в котором истцы требовали компенсацию в размере более 6 млрд долларов США.

Кроме того, 16 декабря 2025 года Украина одержала первую и знаковую победу в международном инвестиционном арбитраже по делу, связанному с реструктуризацией «зеленого тарифа» в 2020 году. 16 декабря 2025 года Арбитражный трибунал Торговой палаты Стокгольма (SCC) полностью отклонил все исковые требования компании Modus Energy International B.V. (в настоящее время — Green Genius International B.V.) к государству Украина, создав важный прецедент для будущих подобных дел.

А 17 декабря 2025 года арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра вынес решение по делу по иску Министерства обороны Украины к американскому поставщику. Трибунал признал нарушение ответчиком договорных обязательств, удовлетворил все требования украинской стороны и постановил взыскать в пользу Министерства обороны Украины более 18 миллионов долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.