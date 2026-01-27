18 млн грн переплат: в Одесі ДБР викрило масштабні зловживання при закупівлі ліжок для військових

Посадовцям Одеського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру у справі про закупівлю ліжок для військових.

В Одесі викрили масштабні зловживання під час закупівлі ліжок для військовослужбовців, повідомляє ДБР.

За даними слідства, два керівники Одеського квартирно-експлуатаційного управління купували майно за завищеними цінами, через що держава переплатила майже 18 млн грн.

Встановлено, що посадовці неналежно виконували службові обов’язки та не забезпечили перевірку економічної обґрунтованості цін під час закупівель ліжок для військових. У результаті, держава зазнала суттєвих збитків, а кошти, які мали піти на реальні потреби військових, були фактично «викинуті на повітря».

Посадовцям повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що завдало істотної шкоди в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Одному з фігурантів обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави у 17 млн грн.

Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

