18 млн грн переплат: в Одессе ГБР разоблачило масштабные злоупотребления при закупке кроватей для военных

Чиновникам Одесского квартирно-эксплуатационного управления поставлено в известность о подозрении в деле о закупке кроватей для военных.

В Одессе разоблачили масштабные злоупотребления при закупке кроватей для военнослужащих, сообщает ГБР.

По данным следствия, два руководителя Одесского квартирно-эксплуатационного управления покупали имущество по завышенным ценам, из-за чего государство переплатило почти 18 млн. грн.

Установлено, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли служебные обязанности и не обеспечили проверку экономической обоснованности цен при закупках кроватей для военных. В результате государство понесло существенный ущерб, а средства, которые должны были пойти на реальные нужды военных, были фактически «выброшены на воздух».

Чиновникам сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, что нанесло существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Одному из фигурантов избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом залога в 17 млн ​​грн.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

