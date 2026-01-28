  1. В Україні

Як безоплатно відновити свідоцтво про реєстрацію авто, втрачене через обстріли – пояснення

09:30, 28 січня 2026
Документи можна отримати в будь-якому стаціонарному або мобільному сервісному центрі МВС.
Сервісні центри МВС безоплатно відновлюють свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були знищені або втрачені внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Для відновлення документа громадяни можуть звернутися до будь-якого стаціонарного або мобільного сервісного центру МВС. Обов’язковою умовою є підтвердження факту втрати свідоцтва через обстріл — зокрема, довідкою від поліції, СБУ чи іншого уповноваженого органу.

Для отримання нового свідоцтва необхідно надати паспорт або ID-картку з витягом про зареєстроване місце проживання, ідентифікаційний код та довідку про статус потерпілої особи. Після подання документів адміністратору сервісного центру нове свідоцтво видають безкоштовно.

Перед відвідуванням сервісного центру рекомендують скористатися електронним записом через сайт, застосунок або термінал ТСЦ МВС.

війна свідоцтво сервісний центр МВС авто автомобіль транспорт

