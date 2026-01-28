  1. В Украине

Как бесплатно восстановить свидетельство о регистрации автомобиля, утерянное из-за обстрелов – объяснение

09:30, 28 января 2026
Документы можно получить в любом стационарном или мобильном сервисном центре МВД.
Сервисные центры МВД бесплатно восстанавливают свидетельства о регистрации транспортных средств, которые были уничтожены или утеряны в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для восстановления документа граждане могут обратиться в любой стационарный или мобильный сервисный центр МВД. Обязательным условием является подтверждение факта утери свидетельства в результате обстрела — в частности, справкой от полиции, СБУ или другого уполномоченного органа.

Для получения нового свидетельства необходимо предоставить паспорт или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства, идентификационный код и справку о статусе пострадавшего лица. После подачи документов администратору сервисного центра новое свидетельство выдают бесплатно.

Перед посещением сервисного центра рекомендуют воспользоваться электронной записью через сайт, приложение или терминал ТСЦ МВД.

война свидетельство сервисный центр МВД авто автомобиль транспорт

