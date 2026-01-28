Как бесплатно восстановить свидетельство о регистрации автомобиля, утерянное из-за обстрелов – объяснение

Документы можно получить в любом стационарном или мобильном сервисном центре МВД.

Сервисные центры МВД бесплатно восстанавливают свидетельства о регистрации транспортных средств, которые были уничтожены или утеряны в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для восстановления документа граждане могут обратиться в любой стационарный или мобильный сервисный центр МВД. Обязательным условием является подтверждение факта утери свидетельства в результате обстрела — в частности, справкой от полиции, СБУ или другого уполномоченного органа.

Для получения нового свидетельства необходимо предоставить паспорт или ID-карту с выпиской о зарегистрированном месте жительства, идентификационный код и справку о статусе пострадавшего лица. После подачи документов администратору сервисного центра новое свидетельство выдают бесплатно.

Перед посещением сервисного центра рекомендуют воспользоваться электронной записью через сайт, приложение или терминал ТСЦ МВД.

