Євгенія Кравчук очолила підкомітет ПАРЄ з медіа та інформаційного суспільства

20:03, 27 січня 2026
Нова роль передбачає боротьбу з дезінформацією, захист журналістів та контроль онлайн-платформ.
Євгенія Кравчук очолила підкомітет ПАРЄ з медіа та інформаційного суспільства
Заступницю голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук обрали головою підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства Парламентської асамблеї Ради Європи.

За даними пресслужби Апарату Верховної Ради, серед основних завдань на новій посаді:

  • боротьба з дезінформацією та російською пропагандою;
  • протидія втручанню у вибори та підриву демократичних процесів;
  • захист свободи слова і безпеки журналістів, адже журналістика стає дедалі небезпечнішою професією, і це виклик, який ми маємо адресувати системно.

«Продовжуватиму роботу над темою розслідування злочинів росії проти журналістів і медійників, які постраждали внаслідок війни — убитих, поранених, незаконно ув’язнених. Окремий фокус — системні виклики цифрової доби, зокрема регулювання великих онлайн-платформ», — наголосила заступниця голови парламентського Комітету.

Вона повідомила, що Рада Європи готується до розробки першої міжнародної конвенції з протидії дезінформації.

Нагадаємо, членкиня постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ.

