Євгенія Кравчук очолила підкомітет ПАРЄ з медіа та інформаційного суспільства
Заступницю голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук обрали головою підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства Парламентської асамблеї Ради Європи.
За даними пресслужби Апарату Верховної Ради, серед основних завдань на новій посаді:
- боротьба з дезінформацією та російською пропагандою;
- протидія втручанню у вибори та підриву демократичних процесів;
- захист свободи слова і безпеки журналістів, адже журналістика стає дедалі небезпечнішою професією, і це виклик, який ми маємо адресувати системно.
«Продовжуватиму роботу над темою розслідування злочинів росії проти журналістів і медійників, які постраждали внаслідок війни — убитих, поранених, незаконно ув’язнених. Окремий фокус — системні виклики цифрової доби, зокрема регулювання великих онлайн-платформ», — наголосила заступниця голови парламентського Комітету.
Вона повідомила, що Рада Європи готується до розробки першої міжнародної конвенції з протидії дезінформації.
Нагадаємо, членкиня постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ.
