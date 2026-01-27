Євгенія Кравчук очолила підкомітет ПАРЄ з медіа та інформаційного суспільства

Нова роль передбачає боротьбу з дезінформацією, захист журналістів та контроль онлайн-платформ.

Заступницю голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук обрали головою підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства Парламентської асамблеї Ради Європи.

За даними пресслужби Апарату Верховної Ради, серед основних завдань на новій посаді:

боротьба з дезінформацією та російською пропагандою;

протидія втручанню у вибори та підриву демократичних процесів;

захист свободи слова і безпеки журналістів, адже журналістика стає дедалі небезпечнішою професією, і це виклик, який ми маємо адресувати системно.

«Продовжуватиму роботу над темою розслідування злочинів росії проти журналістів і медійників, які постраждали внаслідок війни — убитих, поранених, незаконно ув’язнених. Окремий фокус — системні виклики цифрової доби, зокрема регулювання великих онлайн-платформ», — наголосила заступниця голови парламентського Комітету.

Вона повідомила, що Рада Європи готується до розробки першої міжнародної конвенції з протидії дезінформації.

Нагадаємо, членкиня постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева стала віцепрезиденткою ПАРЄ.

